有車階級光環不再 共享車、訂閱汽車制在日本走紅

日本年輕人不買車也不愛養車，迫使日本車廠推出共享汽車和訂閱服務。美聯社

在很久很久以前，擁有一輛車是身分地位的象徵，但在當今的日本 ，年輕人早把這種觀念拋諸腦後，迫使日本車廠改進過時賣車策略，轉而推出共享汽車 和訂閱服務，而這種開車不買車的新風氣，在日本愈發盛行。

汽車訂閱服務公司Kinto執行長Shinya Kotera在1月表示：「我想改變『汽車是你買的東西』這種幾十年來的老舊思維。」

這家豐田汽車（Toyota）子公司提供三、五和七年車齡的汽車，訂閱用戶可把訂閱的車當自己的車來使用，而Kinto在法律上擁有這些汽車。

訂閱用戶不必繳預付定金、汽車檢驗費，也省去買車相關的保險、掛牌、維護和其他費用，只要支付固定的訂閱月費，且各種服務都可以通過線上申請。Kinto於2019年3月成立，在去年12月已獲得12,300份訂閱合約。

日產汽車（Nissan）和本田汽車（Honda）也開始提供訂閱服務，而Idom旗下二手車交易商Gulliver則推出一項方案，讓客戶每月都可選擇開不同的車。

與此同時，日本人對租車 和汽車共享的需求也在擴大。根據全日本租車協會（All Japan Rent-A-Car Association），2010年全國出租車只有約44萬輛，到2020年這個數字已翻一倍至約92萬。此外，另項數據顯示，去年共享汽車數量已從2010年的1,300輛，攀升至約4萬輛。

共享汽車和訂閱服務日益受歡迎，背後因素是年輕人更加不愛買車，這一風氣在1990年代後加速流行，當時日本的經濟萎靡不振，而如今年輕人有更多開車之外的娛樂。