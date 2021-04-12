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開賓利不夠炫富 住賓利豪宅才是正港富豪

記者陳威任／綜合報導
賓利將在邁阿密推出品牌首座豪宅Bentley Residences。（圖：Bentley提供）
賓利將在邁阿密推出品牌首座豪宅Bentley Residences。（圖：Bentley提供）

Bentley是全球耳熟能詳的超豪華品牌，一台車的基本售價相當於一棟房子在路上跑。而現在真的可以不用只是開著一棟房子在路上跑，而是真正有機會住進Bentley的頂級豪宅。賓利近日宣布與頂級房地產開發商Dezer Development合作，將在美國佛羅里達州的度假天堂邁阿密推出品牌首座豪宅建案「Bentley Residences」。

Bentley。（圖：Bentley提供）
Bentley。（圖：Bentley提供）

就像保時捷Design Tower和Armani Casa一樣，Bentley Residences同樣也將建在邁阿密的陽光島海灘。這是Dezer Development佔地27英畝的頂級海濱物業之一，有可能是佛羅里達州擁有的最龐大的濱海物業之一，將建造749英尺，60層的豪華塔樓，預計有200多套豪華公寓，每套公寓都將擁有最佳的設計和品質。

電動四輪轉向系統是Bentley首次導入Flying Spur的全新技術，強化高...
電動四輪轉向系統是Bentley首次導入Flying Spur的全新技術，強化高速行駛時的穩定性，搭配48V主動式側傾控制系統，依據行駛當下傾斜角度進行控制並調節，提高乘坐舒適性。 （圖：Bentley提供）

該建築還將配備獲得專利的汽車電梯，而每個住宅區都將擁有自己的多車位車庫，能夠藉此將愛車送至私人專屬空中車庫。當然，由於塔樓的圓柱形狀和房間的落地窗，每個住宅都將享有絕美的海景。

Bentley Flying Spur V8 。（圖：Bentley提供）
Bentley Flying Spur V8 。（圖：Bentley提供）

Bentley Residences既然為頂級豪華住宅．尊榮設備自然不能少，包含私人陽台、游泳池、桑拿浴室及露天淋浴等，另外公共設施還包含了健身房、水療中心、酒吧與餐廳等。

Bentley Residences目前還沒有正式公布公寓售價，但依照其規格及定位來看，絕對不是一般人可以負擔的金額。該建築計劃於2026年竣工，並於2023年開始建設。根據新聞稿，它將根據佛羅里達綠色建築委員會（FLGC）認證進行設計，這意味著將僅使用對環境安全的建築材料並減少沿海照明，以保護瀕臨滅絕的海龜。

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