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MINI JCW Countryman ALL4 滿足探險旅程熱血駕馭樂趣

記者陳威任／綜合報導
全新MINI John Cooper Works Countryman ALL4剽悍上市。 圖／汎德提供
全新MINI John Cooper Works Countryman ALL4剽悍上市。 圖／汎德提供

MINI專屬賽車品牌John Cooper Works不僅是MINI性能車款的代名詞，更代表著MINI對速度的執著與勇於挑戰常規的精神。2021年初，以MINI Countryman為原形打造的越野賽車，再度為MINI於十年內勇奪第六座達卡拉力賽冠軍榮耀，在環境嚴酷的沙烏地阿拉伯沙漠歷經13天激烈挑戰，大敗各路世界勁旅，讓MINI的賽道冠軍傳奇再次馳名全球。

2021 MINI勇奪史上第六座達卡拉力賽冠軍榮耀。 圖／汎德提供
2021 MINI勇奪史上第六座達卡拉力賽冠軍榮耀。 圖／汎德提供

全新MINI Countryman運動休旅其耀眼外觀、實用寬敞空間，備受車迷喜愛。而今，John Cooper Works團隊更為MINI Countryman運動休旅注入引以為傲的賽車基因，全新MINI John Cooper Works Countryman ALL4擁有306匹強大馬力、450Nm強勁扭力、2.0升TwinPower Turbo渦輪增壓直列四汽缸引擎、運動化Steptronic八速手自排變速箱、ALL4智慧四輪驅動系統，時速0-100公里加速僅需5.1秒，更加強悍、更加運動化的內外觀設計，不僅滿足車主的日常實用需求，更為探險旅程帶來極致熱血的駕馭樂趣。

MINI John Cooper Works Countryman ALL4為探險而生，同時鎔鑄剽悍的賽道本質，無論是一般道路馳騁，抑或充滿挑戰的越野地形，皆能輕鬆自如。MINI John Cooper Works Countryman ALL4搭載2.0升TwinPower Turbo渦輪增壓直列四汽缸引擎，於引擎轉速5000rpm時，可榨出306hp的最大馬力，轉速1750rpm時可達到450Nm的強勁扭力輸出，僅需5.1秒即可完成時速0-100公里加速。加大口徑至95mm的雙出跑車化排氣尾管，更在每個加速瞬間釋放JCW專屬的狂暴聲浪，帶來視覺和聽覺的雙重滿足。

全新車頭設計，不僅優化空氣力學，硬派越野氣勢更展露無遺。 圖／汎德提供
全新車頭設計，不僅優化空氣力學，硬派越野氣勢更展露無遺。 圖／汎德提供

剽悍升級的MINI John Cooper Works Countryman ALL4依然保有精準靈敏的高速動態轉向靈敏度與絕佳操控性，運動化Steptronic八速手自排變速箱結合配備前軸機械式限滑差速器的ALL4智慧四輪驅動系統，全面提升引擎操駕極限。

JCW設計團隊縝密開發並在紐柏林北賽道上測試過的跑車化懸吊系統，擁有絕佳的支撐性與穩定性。前後輪搭載加大的通風煞車碟盤，配置前輪對向四活塞Chili Red塗裝煞車卡鉗，讓擁有強勁輸出性能的MINI John Cooper Works Countryman ALL4具備十足制動性。

全新MINI John Cooper Works Countryman ALL4內外觀全面升級，熱血強悍的外型輔以許多大膽表露JCW不凡身分的專屬設計，再再顯示JCW的王者風範。簡潔俐落的全新水箱護罩設計、加大的兩側進氣口與以更多肌理線條設計的前保險桿，不僅優化空氣力學，其更加運動化的風格搭配水箱護罩上之JCW徽飾，硬派越野氣勢展露無遺。全新的後方保險桿設計，亦以方正且垂直的線條勾勒出肌肉感十足的越野風格。

全新設計LED頭燈(含轉向輔助燈)，高品質照明技術可於熱血征途中提供清晰光源，方向指示燈功能亦整合於環形LED日行燈組，展現更俐落的視覺感受。遠光燈亦可依前方來車距離調整光線高度，並依循路況自動投射合適光源，提升行車安全性。而無論白天或黑夜皆耀眼奪目的Union Jack英國旗式樣LED尾燈，更是MINI英國賽車血統的身分象徵。

內裝升級MINI整合式數位儀表、8.8吋繁體中文觸控螢幕、導航系統、無線Appl...
內裝升級MINI整合式數位儀表、8.8吋繁體中文觸控螢幕、導航系統、無線Apple CarPlay整合系統，為駕駛帶來更加便捷的駕馭體驗。 圖／汎德提供

MINI John Cooper Works Countryman ALL4升級MINI整合式數位儀表，為以熱血賽車氛圍打造的座艙增添更多科技感受，簡約且充滿現代感的介面設計，清晰呈現車速、油量、里程、溫度、導航指示等重要資訊，讓駕駛在盡情馳騁的過程中快速直覺地判讀所需之資訊。亦同步升級搭載8.8吋繁體中文觸控螢幕、導航系統、無線Apple CarPlay整合系統，為駕駛帶來更加便捷的駕馭體驗。

標準配備MINI Connected智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務，如遇嚴重事故而觸發車內撞擊防護系統，智能緊急求助功能可自動將車輛資訊(如：位置、底盤號碼、受損情況等)即時回傳予原廠緊急事故客服中心並連繫救助支援單位；如遇緊急狀況，駕駛亦可手動啟動緊急按鈕聯繫客服中心，由客服中心提供快速妥善的協助。

為使駕駛心無旁鶩沉浸於JCW頂尖性能帶來的賽道級別操控，MINI John Cooper Works Countryman ALL4搭載智慧保養系統(CBS)與遠距售後服務功能，依據車主的駕駛頻率、行駛距離，計算出愛車需要回廠保養的時間點並顯示於車內螢幕，MINI Service團隊亦將根據CBS系統資料主動與駕駛聯繫並安排保養時程，提供更加貼心便利的駕馭體驗。遠距售後服務亦擁有24小時全年無休的道路救援服務，隨時為車主提供值得信賴的專業協助。

306匹馬力與450Nm扭力的強勁輸出，為探險旅程帶來極致熱血的駕馭樂趣。 圖／...
306匹馬力與450Nm扭力的強勁輸出，為探險旅程帶來極致熱血的駕馭樂趣。 圖／汎德提供

MINI John Cooper Works Countryman ALL4帶來直覺而強大的性能同時，亦能滿足日常生活實用性。舒適的五人座車室，可輕鬆容納五位成人，每位乘客皆能享有充分的伸展自由。容量達450公升的行李廂，搭配可依40/20/40比例傾倒的椅背與後座前後滑移13公分功能，最多可創造高達1,390公升的實用大空間，車主可隨目的地與需求靈活配置車室空間。當雙手被旅途戰利品佔據時，只需在車尾下方來回移動腳尖，即可輕鬆開啟/關閉Easy Opener感應式電動啟閉尾門。

在安全科技部分，標準配備碰撞預警系統讓全新MINI John Cooper Works Countryman主動安全再升級，在時速大於60公里的駕駛情況下，經由高解析度攝影機偵測計算與前車的距離，當系統判定距離正急速縮短時，儀表板警示燈即會自動亮起；駕駛若仍未採取煞車動作，儀表板警示燈將會閃爍並發出警示音，同時自動啟動動態煞車系統，加強煞車力道；在時速5~60公里之間，若駕駛經前兩階段的預先警示後仍未採取煞車動作，系統將介入輔助煞車，最長可煞1.5秒。碰撞預警系統同時包含都會行人碰撞預警功能，在時速10~60公里的駕駛情況下，如偵測到前方有行人，儀表板警示燈與警示音將會自動啟動，系統會適時介入輔助煞車，最長亦可煞車1.5秒。

MINI Countryman運動休旅亦榮獲歐盟新車安全評測權威NCAP最高等級五顆星，並標準配備失壓續跑胎，在車胎失壓瞬間不易引發車輛失控，仍可以時速80公里之速度行駛約80公里，不需臨停換胎，確保旅程安全無虞，亦可節省備胎空間與重量，帶來更靈活的用車體驗。

賽車 休旅 保險

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