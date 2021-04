Toyota Yaris躋身「霸王鴨」？2021風雲車決選名單揭曉

Honda e、Volkswagen ID.4、Toyota Yaris將角逐2021世界年度風雲車大獎。摘自Toyota

2021世界年度風雲車在三月底公布了包括年度風雲車 (World Car of The Year)、年度都會車 (World Urban Car)、年度豪華車 (World Luxury Car)、年度性能車 (World Performance Car) 與年度最佳設計 (World Car Design of the Year) 的最終決選名單,而這其中的最大贏家絕對是第四代Toyota Yaris!

Toyota GR Yaris成為2021年度性能車決選名單中,體型最小、價格最入門且唯一日系品牌的車款。摘自Toyota

在2021世界年度風雲車半決選十部新車中脫穎而出的三款新車分別為Toyota Yaris、Honda e、Volkswagen ID.4,除了Yaris仍是內燃機車款外,Honda e與ID.4兩款新車皆為純電動車 ,值得一提的是,Toyota Yaris憑藉著第四代車型,已於先前的2021年歐洲年度風雲車奪下桂冠,這回小鴨又來勢洶洶的進入世界年度風雲車最終決選名單,展現了新世代Yaris的產品實力。

新世代Honda FIT/Jazz。摘自Honda

2021年度都會車的部分,由韓系車商Hyundai對戰日系「雙田」Toyota、Honda,日系車最終在這場另類的日韓大戰中擊敗了韓系車,三輛進入決選的車款分別為Honda Jazz / Fit、Honda e,與再度出現的Toyota Yaris,而這三款都會小車都有個重點,即為車身內部皆裝有了電動馬達,其中Honda e更為品牌首部純電動車,並為角逐世界年度風雲車的選手之一。

新世代Land Rover Defender進入2021年度豪華車最終決選名單。記者張振群/攝影

擊敗Aston Martin DBX、BMW X6因而進入最終三款年度性能車決選的新車,分別為Land Rover Defender、Mercedes-Benz S-Class、Polestar 2;年度性能車的部分,BMW M性能車擦身而過,進入最終決選名單的新車為Audi RS Q8、Porsche 911 Turbo,以及藉由新世代車型而發布的「暴力鴨」GR Yaris,其亦為該項目的唯一日系車,就連體型也是最迷你的。

最後在年度設計部分,則由Honda e、Land Rover Defender與Mazda MX-30爭奪。這五大獎項的最終贏家將於4月20日正式公布,出現在三大獎項中的Toyota Yaris,是否能複製2021歐洲年度風雲車的結果,於今年度的世界年度風雲車中再摘桂冠成為「霸王鴨」,成為本屆World Car of The Year的熱門看點之一。