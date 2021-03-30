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福斯改名叫「伏斯」拚電動車？愚人節行銷玩笑開大了

編譯葉亭均／綜合報導
福斯大開愚人節玩笑，說要改名為「伏斯」。（美聯社）
福斯大開愚人節玩笑，說要改名為「伏斯」。（美聯社）

福斯汽車（Volkswagen）近日兩度在官網貼文，表示打算把福斯汽車美國公司更名為「Voltswagen」（伏斯），不過隨後又撤除，結果證實只是一場愚人節玩笑。

福斯汽車本周一（29日）在官方網站發布一則新聞稿，表示將把公司名稱改為Voltswagen，貼文隨後又遭移除。該公司的美國事業接著在30日張貼類似的更名聲明，標題為「 Voltswagen：電動車新時代的新名字」，同時解釋此名是福斯正式宣告對電動車的前瞻投資。

到周二稍晚，福斯說實話了，把改名新聞稿從美國官網移除後發表聲明，坦承只是個玩笑，「改名是要慶祝愚人節」，「是要行銷ID.4（福斯純電動休旅車）的手法。沒有改名這回事。」

福斯發言人也證實，這是行銷部門想出來的搞笑梗。

有人認為福斯這回玩笑很有意思，因為新名Voltswagen只把舊名Volks中的一個字母K改成t，就變成Volts，意思是伏特，為電壓單位，象徵該公司力拚電動車的決心，凸顯行銷部門的創意，但也有人覺得改名玩笑開大了，「並不好笑」。

紐約廣告行銷公司美國策略長 Tom Morton表示，這樣的玩笑風險太高，「這在汽車產業中是個最急迫的挑戰，也就是能夠邁向電動化嗎？選擇用開玩笑的方式，有損他們的承諾。」

儘管如此，福斯是汽車界中擁有最積極電動車目標的車廠之一。該公司近期提出要在2030年前讓50％賣出的車款都是全電動車，今年來普通股股價大漲88%，公司市值攀升至1,441億歐元（1687億美元）。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）在30日的研究報告中表示：「福斯不是鬧著玩的，福斯最有可能成為蘋果的電動車合作夥伴，蘋果正在進行電動車相親，很可能在夏季前為Apple Car選擇策略電動車夥伴。」

蘋果對此並未回應。

電動車 汽車 美國

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