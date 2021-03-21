救了伍茲一命的Genesis GV80 最新IIHS撞測成績出爐

老虎伍茲與Genesis GV80。（取材自Genesis USA Instagram）

高球名將老虎伍茲 2月23日於洛杉磯發生車禍，老虎伍茲沒有生命危險但雙腿複雜性骨折，而他當時所駕駛的車輛為韓系豪華休旅 Genesis GV80，為Genesis在2月中旬協辦PGA邀請賽（The Genesis Invitational）所展示的車款之一。警方在事故發生後表示，GV80的輔助氣囊啟動發揮了保護作用，車子內部基本上也完好無損，成為老虎伍茲在車禍中倖存下來的緩衝墊，可以說是因為這輛車的安全性而救了他一命。

老虎伍茲駕駛的Genesis GV80成焦點。（路透資料照片）

受到新冠肺炎疫情導致Genesis GV80在去年稍晚才於美國 市場正式開賣，也使其的IIHS碰撞測試直到了近期才正式執行。近日IIHS美國公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) 公布包括新年式Genesis G70與G90，以及同集團的Hyundai Palisade、Hyundai Nexo、Kia K5等新車的撞測結果，以上車款皆獲得了的Top Safety Pick+最佳安全首選的肯定，至於在老虎伍茲事故當時因展現強大安全性因而造成極高討論度的Genesis GV80，最新的IIHS撞擊測試成績也出爐了。

車輛必須在包括駕駛與副駕駛正面小區域偏位撞擊、正面偏位撞擊、側面撞擊、車頂強度測試、頭部與座椅支撐等評測得到Good評鑑，以及在頭燈照明得到Acceptable以上的成績才能取得Top Safety Pick+最佳安全首選，而韓系豪華休旅Genesis GV80除了在頭燈照明得到了Acceptable成績外，其餘的撞擊測試中皆全數獲得Good的評鑑，因而得到了「Top Safety Pick+最佳安全首選」的評鑑結果 (此次送測車型為2021年式GV80 2.5T四輪驅動版本)。

Genesis GV80全車系標配十具輔助氣囊。（取材自自Genesis）

在難度較高的駕駛正面小區域偏位撞擊測試中，IIHS表示，坐在Genesis GV80內的假人經過車輛碰撞後，駕駛(假人)與方向盤和儀表板的位置依然保有足夠的生存空間，意旨車輛在遭受撞擊後仍保有完整的座艙，再加上包括前氣囊、側邊氣簾與首度配置在Genesis車內的前座中央氣囊(位於前座中央扶手附近)皆正常作動，減少頭部因車輛遭受到撞擊所造成的傷害。另外，Genesis GV80具備的前方碰撞預警系統(含行人、車輛監測)，經過IIHS的測試後也得到了Superior優越的表現。

Genesis GV80的衝撞測試結果出爐。（取材自IIHS）

Genesis GV80是品牌首款豪華休旅，更是Genesis積極拓展美國市場的重要銷售產品，其全車系配置十具輔助氣囊，並導入多種主動式安全系統，包括FCA前方碰撞警示系統(含行人、單車騎士、路口偵測)、BCA盲點偵測防撞系統、BVM盲區圖像監測系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、RCCA後方交通警示系統、DAW駕駛疲勞警示、PCA駐車防撞警示系統、NSCC智能巡航控制系統、HDA II高速公路駕駛輔助系統、SVM環景顯示系統、SEA乘員安全輔助系統、ROA後座乘客警示系統等。

Genesis GV80。（取材自IIHS）

韓系豪華休旅Genesis GV80在美國提供了兩種動力車型，分別為2.5升T-GDi渦輪增壓四缸汽油引擎(300hp/43kgm)與 3.5升T-GDi渦輪增壓V6汽油引擎(375hp/54kgm)，兩具引擎皆搭配八速自排變速箱，入門2.5 T車型標配後輪驅動系統，中階車型升級為4WD四輪驅動，而3.5 T車型僅有四輪驅動系統可選擇，美規GV80售價分別為48,900美元、54,650美元、59,650美元。

來源：IIHS