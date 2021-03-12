女生最愛的9款車！Land Rover Defender奪大獎

2021「女性年度風雲車」獎項，由Land Rover Defender奪得。（取材自WWCOTY）

2021 Women’s World Car Of The Year「女性年度風雲車」日前揭曉，這個獎項是由來自全球38個國家的50名女性汽車 記者進行票選，至今已經有11年的歷史，這也是汽車界唯一一座全部由女性當評審的獎項。其中最大獎「女性年度風雲車」由全新的Land Rover Defender獲得殊榮。

這個獎項的票選方式，是綜合了各車輛的安全性、性能、設計質感、品質、價格、舒適性等所有車輛的基本面向進行投票 ，並選出9個級距內的年度風雲車款，再從這9輛獲獎的風雲車中決選出一輛成為2021女性年度風雲車。

2021各級距年度風雲車款。（取材自WWCOTY）

2021各級距年度風雲車

最佳家庭用車：Skoda Octavia

最佳都會用車：Peugeot 208

最佳都會 SUV：Peugeot 2008

最佳中型 SUV：Land Rover Defender

最佳大型 SUV：Kia Sorento

最佳電動車 ：Honda e

最佳豪華車：Lexus LC500 Convertible

最佳跑車：Ferrari F8 Spider

最佳皮卡：Ford F-150

經過最後9輛車的綜合決選，Land Rover Defender成功的登上2021「女性年度風雲車」寶座。大幅顛覆了Defender以往給人硬漢、越野的車款形象，為了因應不同時代的用車需求，新世代Defender在不失原本強大的越野能力下，更增添了許多舒適、豪華的品牌元素；且在外型上也回歸較為圓潤都會的設定，以及90、110等多元軸距選擇，也成功地吸引到女性客層的青睞。

新世代Defender在增添豪華舒適感的同時不失越野本質。（取材自Land Rover）

Land Rover原廠表示Defender自推出以來，贏得了全球50多個獎項，包括Top Gear的2020年度最佳汽車，Motortrend的2021年度最佳SUV和Autocar的2020年度最佳SUV。這告訴我們，我們對21世紀Defender的最初願景是正確的，在設計中尊重其傳統並保留真正的Land Rover越野功能，加上插電式混合動力的加入，讓Defender車系達到了前所未有的新水平。