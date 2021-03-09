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美國IIHS掛保證！VOLVO多款車型 奪最高安全選擇獎

記者陳威任／綜合報導
VOLVO 汽車包含 S60、S60 Recharge、V60、V60 Recharge、XC40、XC60、XC60 Recharge、XC90、XC90 Recharge 在內共九款車型獲得 Top Safety Pick Plus Awards，超過所有汽車品牌製造商。 圖／國際富豪汽車提供
VOLVO 汽車包含 S60、S60 Recharge、V60、V60 Recharge、XC40、XC60、XC60 Recharge、XC90、XC90 Recharge 在內共九款車型獲得 Top Safety Pick Plus Awards，超過所有汽車品牌製造商。 圖／國際富豪汽車提供

行車安全向來是 VOLVO 絕不妥協的重中之重！在 VOLVO 的汽車製造理念中，打造一部安全至上的車款，減少車輛事故發生並大幅減輕傷害絕對是第一要務，而此一理念亦深獲全球市場與專業權威機購肯定。美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) 2021年2月24 日公布的最新測試結果，VOLVO 汽車共計有九款車型獲得最高安全選擇獎 (Top Safety Pick Plus Awards)，超過所有汽車品牌製造商，為汽車安全科技再次寫下最具表率的註解。

IIHS 最高安全選擇獎一直是車輛安全評鑑的最高肯定。此次 VOLVO 汽車包含S60、S60 Recharge、V60、V60 Recharge、XC40、XC60、XC60 Recharge、XC90、XC90 Recharge 在內共九款車型獲得此一殊榮。VOLVO 享譽全球汽車安全領域的 City Safety 整合前方碰撞警示與主動煞停，後續更增加行人與單車騎士偵測與防撞，創新先進的主動行車防護讓 VOLVO 的安全性引領車壇，儘管許多品牌仍採用選配方式讓車主加價購買，VOLVO 自始至終都將安全防護列為全車系標準配備。

VOLVO 汽車美國公司總裁兼執行長 Anders Gustafsson 表示：「自 1927 年 VOLVO 創立以來，安全始終是我們堅持的核心精神，而這些努力能受到權威性的第三方機構認可，更讓我們心懷感激。」

VOLVO 汽車的願景是未來不再有車主駕駛新VOLVO因事故而傷亡，因此品牌在安全科技的研發上不遺餘力，包含在新車加入限速功能、衝出路面安全暨防護系統升級等，以及搭載於 XC40 電動車上全新的先進駕駛輔助科技(Advances Driver Assistance System, ADAS)，目的就是為了提供 VOLVO 車主最安全放心的駕馭體驗。

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