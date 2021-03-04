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007也力挺！睽違逾60年 Aston Martin強勢回歸F1

記者趙駿宏／綜合報導
Aston Martin AMR21。 圖／Aston Martin提供
Aston Martin AMR21。 圖／Aston Martin提供

英國豪華跑車品牌Aston Martin 3日正式以Aston Martin Cognizant Formula One之名回歸F1賽場。並同步發表代表著品牌108年輝煌歷史、令人驚豔的全新AMR21賽車，將於本月底F1開幕戰巴林大獎賽正式亮相。

Aston Martin強勢回歸F1。 摘自Aston Martin Cogni...
Aston Martin強勢回歸F1。 摘自Aston Martin Cognizant F1 Team

這次發表會採線上方式舉辦，不僅請來了與Aston Martin頗有淵源的007系列電影《007量子危機》的龐德女郎Gemma Arterton主持，現任007 Daniel Craig更是親自現身，為Aston Martin重返賽車最高殿堂送上祝福。

發表會請來龐德女郎Gemma Arterton主持。 摘自Aston Marti...
發表會請來龐德女郎Gemma Arterton主持。 摘自Aston Martin Cognizant F1 Team
現任007 Daniel Craig以預錄方式現身發表會。 摘自Aston Ma...
現任007 Daniel Craig以預錄方式現身發表會。 摘自Aston Martin Cognizant F1 Team

全新Aston Martin Cognizant Formula One團隊，睽違超過六十年，再度將Aston Martin品牌，送上享譽全球的競速巔峰。自1960年Maurice Trintignant駕駛的DB5越過銀石賽道終點線後，橫跨超過半個世紀的光榮回歸，新車隊將再度駕駛披上嶄新飛翼徽飾的一級方程式賽車重返賽道，Aston Martin執行董事長Lawrence Stroll將此譽為「汽車史上重要里程碑」。

AMR21 車側有著BWT的洋紅色條紋。 圖／Aston Martin提供
AMR21 車側有著BWT的洋紅色條紋。 圖／Aston Martin提供
大大的Cognizant字樣放在AMR21尾翼上。 圖／Aston Martin...
大大的Cognizant字樣放在AMR21尾翼上。 圖／Aston Martin提供

本季Aston Martin車隊賽車AMR21以品牌經典的Aston Martin Racing Green色系為主軸，配上全球合作夥伴Cognizant字樣及底盤下方代表BWT的洋紅色條紋，讓AMR21有著獨特英國風格又不失各家協力團隊特色。

車手組合則由四度拿下F1世界冠軍的德國車手Sebastian Vettel，與後起新秀加拿大車手Lance Stroll駕駛。

Sebastian Vettel(左)，Lance Stroll(右)。 圖／A...
Sebastian Vettel(左)，Lance Stroll(右)。 圖／Aston Martin提供

全新AMR21車型，搭載Mercedes-Benz AMG F1 M12 E Performance渦輪增壓引擎，於今日在銀石賽道測試首發登場，並於3月12日至14日在巴林賽道進行全面測試。

Aston Martin Lagonda 首席執行長Tobias Moers表示：「Aston Martin Cognizant Formula One將對Aston Martin品牌、文化以及道路用車的設計與技術發展產生積極且深遠的影響，而回歸一級方程式賽事，也同時驅動著每位員工，致力使全球性的客戶體驗更臻完美。始終強調造車美學至高精神的Aston Martin，在加入F1賽事後，將會開啟更加創新、更具傲人性能的全新世代」。

Aston Martin AMR21駕駛艙。 圖／Aston Martin提供
Aston Martin AMR21駕駛艙。 圖／Aston Martin提供

有在關注F1賽事規則的車迷都知道，AMR21是基於上個賽季Racing Point車隊賽車RP20的基礎上進行升級，上個賽季RP20就展現出能夠衝擊頒獎台的優異競爭力，今年車隊轉由Aston Martin接手，可以期待身披英國賽道綠的賽車能奪下更好的成績。

Aston Martin AMR21。 圖／Aston Martin提供
Aston Martin AMR21。 圖／Aston Martin提供

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