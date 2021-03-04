007也力挺！睽違逾60年 Aston Martin強勢回歸F1
英國豪華跑車品牌Aston Martin 3日正式以Aston Martin Cognizant Formula One之名回歸F1賽場。並同步發表代表著品牌108年輝煌歷史、令人驚豔的全新AMR21賽車，將於本月底F1開幕戰巴林大獎賽正式亮相。
這次發表會採線上方式舉辦，不僅請來了與Aston Martin頗有淵源的007系列電影《007量子危機》的龐德女郎Gemma Arterton主持，現任007 Daniel Craig更是親自現身，為Aston Martin重返賽車最高殿堂送上祝福。
全新Aston Martin Cognizant Formula One團隊，睽違超過六十年，再度將Aston Martin品牌，送上享譽全球的競速巔峰。自1960年Maurice Trintignant駕駛的DB5越過銀石賽道終點線後，橫跨超過半個世紀的光榮回歸，新車隊將再度駕駛披上嶄新飛翼徽飾的一級方程式賽車重返賽道，Aston Martin執行董事長Lawrence Stroll將此譽為「汽車史上重要里程碑」。
本季Aston Martin車隊賽車AMR21以品牌經典的Aston Martin Racing Green色系為主軸，配上全球合作夥伴Cognizant字樣及底盤下方代表BWT的洋紅色條紋，讓AMR21有著獨特英國風格又不失各家協力團隊特色。
車手組合則由四度拿下F1世界冠軍的德國車手Sebastian Vettel，與後起新秀加拿大車手Lance Stroll駕駛。
全新AMR21車型，搭載Mercedes-Benz AMG F1 M12 E Performance渦輪增壓引擎，於今日在銀石賽道測試首發登場，並於3月12日至14日在巴林賽道進行全面測試。
Aston Martin Lagonda 首席執行長Tobias Moers表示：「Aston Martin Cognizant Formula One將對Aston Martin品牌、文化以及道路用車的設計與技術發展產生積極且深遠的影響，而回歸一級方程式賽事，也同時驅動著每位員工，致力使全球性的客戶體驗更臻完美。始終強調造車美學至高精神的Aston Martin，在加入F1賽事後，將會開啟更加創新、更具傲人性能的全新世代」。
有在關注F1賽事規則的車迷都知道，AMR21是基於上個賽季Racing Point車隊賽車RP20的基礎上進行升級，上個賽季RP20就展現出能夠衝擊頒獎台的優異競爭力，今年車隊轉由Aston Martin接手，可以期待身披英國賽道綠的賽車能奪下更好的成績。
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