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伍茲開的捷恩斯GV80救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的捷恩斯GV80救了他？車子翻了幾圈內部無損

編譯胡夢瑋／綜合報導
美國高爾夫球名將老虎伍茲23日發生車禍。（美聯社）
美國高爾夫球名將老虎伍茲23日發生車禍。（美聯社）

老虎伍茲的同型號休旅車Genesis GV80。（取材自Genesis）
老虎伍茲的同型號休旅車Genesis GV80。（取材自Genesis）

美國高爾夫球名將老虎伍茲23日在洛杉磯郡發生車禍。根據當地警方表示，老虎伍茲的休旅車撞上分隔島、翻覆幾圈，最後落在郊區山坡道路外，消防和醫療人員將他從前擋風玻璃救出來。老虎伍茲沒有生命危險但腿部骨折，目前正在接受腿部手術。

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綜合外媒報導，當地警方表示，老虎伍茲發生意外時車內只有他一人，這場車禍沒有涉及其他車輛，消防人員撬開前擋風玻璃營救時，老虎伍茲意識清醒且能夠溝通。

洛杉磯郡警長維拉努艾娃（Alex Villanueva）表示，車內安全氣囊成功啟動，車子內部基本上完好無損，成為老虎伍在車禍中倖存下來的緩衝墊；消防局長歐斯比（Daryl Osby）指出，老虎伍茲雙腿嚴重受傷。

當局指出，已檢視車內是否有酒精氣味或其他跡象顯示老虎伍茲受到其他物質影響，但未發現任何跡象。當局沒有指出當時車速多快。

洛杉磯副警長岡薩雷斯（Carlos Gonzalez）是第一個抵達現場的人。他表示，該路段是交通事故和超速的熱點，「我會說老虎伍茲倖存這場車禍非常幸運」。

岡薩雷斯說，警消人員將他救出前，自己持續不斷和老虎伍茲講話，試圖讓他保持冷靜。「我抵達事故現場時，老虎伍茲在駕駛座，他能夠和我對話，看起來冷靜且清醒。他說他的名字是老虎，當下我立刻認出他」。

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岡薩雷斯指出，老虎伍茲因為他現代化的汽車得救，「車子內部乘客區域完好無損，安全氣囊成功啟動。我認為這是現代工程的奇蹟」。

老虎伍茲這場車禍也讓他所駕駛的豪華汽車品牌座車瞬間成為焦點。

今日美國報導，老虎伍茲當時所駕駛的休旅車是南韓現代汽車子公司捷恩斯（Genesis）的GV80，是該品牌下目前唯一的休旅車款，車禍現場照片和影像可看到，休旅車側面露有「捷恩斯公開賽」的標誌。

捷恩斯發言人普雷特（Jarred Pellat）表示，「捷恩斯很難過聽到老虎伍茲駕著GV80車禍事件。我們為老虎伍茲禱告」。老虎伍茲上周在捷恩斯公開賽為該品牌宣傳。

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