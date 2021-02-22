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濃霧不開燈有多危險？日本JAF實車測試結果相當驚人

記者趙駿宏／綜合報導
JAF在JARI(日本自動車研究所)的特殊環境試驗場進行測試。 摘自jaf.or.jp
JAF在JARI(日本自動車研究所)的特殊環境試驗場進行測試。 摘自jaf.or.jp

近期台灣的台61線西濱快速道路上發生21輛車嚴重追撞事故，所有駕駛皆表示是因為霧氣過大，導致視線不佳因而發生車禍；到底在濃霧中，行車視線能有多差呢？日本JAF(日本自動車聯盟)在2018年就針對濃霧中汽車尾燈能見度做了一系列的測試，其成果也相當令人吃驚。

JAF於2018在JARI(日本自動車研究所)的特殊環境試驗場進行測試，探討在濃霧狀態下，前方靜止車輛開啟的燈種不同，後方車輛行進間的可見距離為多少。

前方車輛分別以未開尾燈(左上)開啟尾燈(右上)開啟後霧燈(左下)煞車燈(右下)進...
前方車輛分別以未開尾燈(左上)開啟尾燈(右上)開啟後霧燈(左下)煞車燈(右下)進行測試。 摘自jaf.or.jp

以每5公尺作為每一次前進的間隔基準，並測量從駕駛座的位置上可以看到車輛的實際距離。

測試條件：

1.觀測能見度30公尺以及60公尺兩種能見度狀況下進行測試。

2.前方靜止車輛有4種燈號狀態，未開尾燈、開啟尾燈、開啟後霧燈、煞車燈。

3.夜間與白天兩種天候測試。

4.後車大燈在白天時向下照明、夜間時則分為向下與向前照明兩種(近、遠光燈)。

能見度30公尺：

在濃霧能見度僅有30公尺的情況下，若夜間前車未開尾燈的狀況下，後車必須要貼近到15公尺時才能看到車輛，白天也只有25公尺；就算是有開尾燈的狀態下也必須貼近到25-30公尺的距離才能查覺到前車，可說是相當危險。

反之，在前車有開啟後霧燈和踩煞車燈的情況下，後車無論在白天或是晚上都能以30-40公尺更遠的距離發現前方有車輛。

日間起霧雖然白茫茫一片，但有開後霧燈的可辨識距離還是較長。 摘自jaf.or.j...
日間起霧雖然白茫茫一片，但有開後霧燈的可辨識距離還是較長。 摘自jaf.or.jp
從測試中可以發現開啟後霧燈的可見距離明顯長了許多。 摘自jaf.or.jp
從測試中可以發現開啟後霧燈的可見距離明顯長了許多。 摘自jaf.or.jp
能見度30公尺下四種燈號測試的可見距離。 摘自jaf.or.jp
能見度30公尺下四種燈號測試的可見距離。 摘自jaf.or.jp

能見度60公尺：

由下表所示，即便濃霧見度標準提升到60公尺，若前方車輛不開燈，無論是白天還是晚上，後車都必須貼近到30公尺左右才看的見前車，相當危險。另外，當夜間後車大燈朝下照明時(近光燈)，的效果都要比朝上照明(遠光燈)優異的多，因為照射出來的光線打在霧氣中會形成反射，造成前方白茫茫的一片，這也是為什麼在霧中千萬不要開啟遠光燈的緣故。

摘自jaf.or.jp
摘自jaf.or.jp

除了車輛外，JAF也一併對霧中行人穿著衣物的能見度做了測試，穿著反光背心的人無論在白天還是黑夜，在霧中的辨識度都遠遠高於穿著白色和黑色衣物的人。較為特別的案例則是穿著白色衣物在白天的霧中辨識距離要比黑色衣物來的短，這是因為白色衣物在白天容易與霧氣融為一體而較難察覺。

摘自jaf.or.jp
摘自jaf.or.jp
摘自jaf.or.jp
摘自jaf.or.jp
摘自jaf.or.jp
摘自jaf.or.jp

JAF對於此測試也給了總結：

請在大霧等惡劣天氣下行駛，請打開大燈(起霧請一併開啟霧燈)，並減速行駛。

若行人必須得在霧中行走，請穿戴反光背心。

日本 台灣 西濱

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