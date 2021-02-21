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開車遇上濃霧怎麼辦？3招保平安

記者蔡維斌／雲林21日電
濃霧能見度不到十公尺，一位被撞彈出車外的人，踉蹌起身，站都沒站穩，後車又追撞上來，許多司機說看到前車都已來不及了。（記者蔡維斌／翻攝）
濃霧能見度不到十公尺，一位被撞彈出車外的人，踉蹌起身，站都沒站穩，後車又追撞上來，許多司機說看到前車都已來不及了。（記者蔡維斌／翻攝）

台灣台61線西濱快速路台灣時間21日發生21車追撞大車禍造成2死8傷的慘劇，經查行車記錄器，似為晨間濃霧加空汙惹得禍，最近晨霧特別多，尤其雲林地區清晨幾乎都籠罩強霧中，此時開車遇上濃霧怎麼辦，雲林縣交通隊提醒用路人遇到濃霧應開啟霧燈、減速拉大車距，若行駛於快速路或高速公路最好就近下交流道，確保安全。

一位從台南來的陳姓駕駛說，一上西濱雲嘉大橋，就一片霧茫茫，因無法回轉，也沒有交流道，只好減速並打開雙閃燈和車燈慢慢往前行駛，但能見度幾乎零，根本看不見前方，連前車的閃燈都看不見，開了心裡直發抖。

「當看到前車閃燈時，都已來不及了！」21日當天多位車禍現場沒受傷的駕駛受訪時，都說出同樣的話，他們肯定這起車禍完全是濃霧視線不良造成的，他們希望交通單位若遇上這種情形，最好在前一個路段就要求車輛下交流道，甚至封閉濃霧路段也可以。

雲林縣警局交通大隊表示，最近各地清晨常有濃霧，用路人行駛開車若遇濃霧，務必減速並與前車拉大距離，開啟霧燈，若行駛於車速較快的快速道路或高速公路，建議先尋找最近交流道下一般道路減速行駛，或是先休息等濃霧散開再上路。

另外，若發生車禍事故，下車前一定要確認後方無來車才快速下車，同時在距離車子後側的較遠處放置三角堆等警示，最重要人要離開主要車道，尤其在快速路或高速公路要到護欄外側，等待警方救援與處置，千萬不要停留在主要車道，以免遭二次撞及。能見度在50米以內時，時速應控制在20公里以下；若低於10米以內就建議打開雙閃燈停在路邊不要行駛了。且最好不時按嗚喇叭提醒路人或其他車輛。

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