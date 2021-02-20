車款怎麼取車名有學問 實名勝過數字及字母

Nissan Juke。 記者陳威任／攝影

車款如何命名一直以來都是大學問，如何讓人好記又不容易混淆，命名方式又有自己的一套邏輯，就看各車廠的創意了。最近英國 商用車租賃公司Vanarama就做了一項有趣的調查，找來英國民眾實際測試，結果最後結果出爐，實名顯然更容易被記住。

實名的命名方式就像是Ford Fiesta、VW Golf或Nissan Juke，而字母 +數字命名則是像VOLVO XC90、Audi A3及BMW X3等，純數字命名則像Fiat 500、Peugeot 208。根據調查顯示，最難被記住的車名，就是幾個字母乍看之下無意義的組合在一起，例如TOYOTA C-HR或Mercedes-Benz SLK，被記住名字的情況表現最差。

實名命名車款更容易被記住。取材自Vanarama

另外，即便是同一個品牌的車款，命名方式不同也會影響到被記憶的程度，例如在義大利 超跑品牌Ferrari產品陣容中，像是Enzo、LaFerrari和California等車輛的識別度更高，名字更短的812、488和F8反而更容易被混淆。

同樣是法拉利車款，實名命名車款更容易被記憶。取材自Vanarama

不同車商都有自己一套的命名方式，例如BMW以數字來命名、賓士則是英文字母代表車型，地區也是相當多車款命名的由來，其中又以西班牙品牌SEAT最為經典，旗下車款命名皆來自西班牙的城鎮。

但還是有些非典型的命名方式，最著名的大概就是TESLA，Elon Musk將單字SEXY(S3XY)拆解，就成為目前的Model S，Model 3，Model X和Model Y。(TESLA之所以不使用Model E，是這個名稱早在2000年就被Ford註冊使用，因此TESLA便改採與英文字母E相似的數字3來做為車名)。

Volvo XC90。 圖：Volvo提供

但不論哪一種命名方式，對於真正熟悉汽車的發燒友而言，絕對都是如數家珍，而且比起取一個響亮的名字，能夠賣得好賣得久的車名，或許才更容易被人記住。