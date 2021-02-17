車主現成的健身房！快跟著Ford Ranger動滋動

Ford Ranger後斗兩邊的車身鈑件，是伏地挺身最佳的支撐點，對於全身雕塑線條有莫大的幫助。(圖:福特六和提供)

享受美食後，維持體態與健身 是許多人最常設下的新年目標之一，但也常常因為工作忙碌或各種原因而耽誤了運動健身。正宗美式皮卡第一品牌Ford Ranger在廣為人知的多元運用機能下，也可化身為車主最親近便利的現成健身房，解鎖維持體態的好夥伴功能！快透過Ford與專業健身教練共同建議的「Ford Ranger走出戶外、維持體態方案」，在新的一年完成健身目標。

「減肥」或「健身」固然是很正向的目標，但因為太過模糊，若看不到任何進展，很容易讓人氣餒。更清楚定義的特定目標，例如：為重量訓練要達到的重量設定確切數字；設定跑完特定距離的路線；或攀登某座山脈…等，每完成一項，都能因為看到進步而有持續的動力，也在每次訓練時都更加努力。當然，開著Ford Ranger來一趟鄉村漫步或去探索新地方，也是一種自我享受的過程。其實，經常到郊外步行也已經被證明能改善體能，有助於健康體重的維持。

Ford Ranger職人型／全能型配有車身同色金屬頭立式格柵貨架，可在後斗上執行目前當紅的TRX阻抗訓練。(圖:福特六和提供)

Ford Ranger傳遞Built Ford Tough的正宗美式皮卡精神，不僅可征服多元地形、擁有多元空間運用，在專業健身教練的眼中更是相當優質的健身輔助器材。像是Ford Ranger職人型／全能型配有車身同色金屬頭立式格柵貨架、車斗綑綁繩固定勾、六處車斗固定扣環（運動型為四處）等便利載物設計，不僅載物便利，對於繩索類的健身器材也是相當適合用來固定的設計。此外，Ford Ranger貨斗上也可以鋪設瑜珈墊，用來作為核心訓練、伏地挺身的最佳場域，讓運動習慣能結合戶外休閒，可以說是最新潮的皮卡健身房。

Ford Ranger後斗兩邊的車身鈑件，是伏地挺身（Push-Up）最佳的支撐點，對於手臂雕塑 線條有莫大幫助。Ford Ranger後斗寬度為1560mm，運動者可依此在兩側車身鈑件找到施力點施作，在施作時要注意自己臀部的高度，核心要緊縮以及雙手掌距離胸口的位置。標準的伏地挺身能鍛鍊到上肢、胸部、腰部及腹部的肌肉 。

Ford Ranger後斗離地高度為840mm，也是相當好的跳箱訓練平台。(圖:福特六和提供)

Ford Ranger的後斗也可實施棒式訓練（Plank），又可以稱為肘撐、平板式。在貨斗上鋪設瑜珈墊之後，藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體平平地撐起，在撐起身體的過程中，能有效鍛鍊深層核心與全身，觸及到的核心包括腹橫肌、多裂肌、橫隔膜和骨盆底肌，同時可以訓練到臀大肌、手臂、股四頭等部位。不僅過年最容易囤積的腹部脂肪得以消除，還能幫助改善姿勢不良，駝背問題。

Ford Ranger的車側踏板也能夠作為經典「保加利亞分腿蹲」（Bulgarian Split Squats）的輔助。這個動作能在減少脊椎壓力的同時，施加腿部肌肉上的負重，發展腿部肌並且改善平衡，增加髖關節柔軟度。先將雙腳展開至舒適的寬度，其中一腳向後放在車側踏板上，一般徒手施作建議6-8下為一組，一次可作3-5組。進階可依照個人身體狀況搭配壺鈴荷重來使效果倍增。

Ford Ranger不僅能幫助實現新年運動計畫，也能與家人朋友一同達成共同目標。(圖:福特六和提供)

Ford Ranger職人型／全能型後斗離地高度為835mm，運動型為840mm，後斗尾門可承重達200kg，是相當好的跳箱訓練平台。跳箱訓練主要是爆發力的訓練，透過大腿、小腿與核心的連動來跳到指定的高度，這樣爆發力的訓練建議是循序漸進，次數與高度需要參考體能條件來調整。

Ford Ranger職人型／全能型配有車身同色金屬頭立式格柵貨架，對於彈力繩的鍛鍊來說是相當好用來固定的設計，更可以隨心所欲地在郊外使用目前當紅的「TRX懸吊式阻抗訓練」（Total Body Resistance Exercise），TRX是全身性的肌力訓練，利用自己的體重作為阻力，調整傾斜角度或姿勢來控制運動強度。研究指出，TRX能訓練到深層肌肉，對肌肉的激活效果優於一般以地面為支撐點的訓練效果。

Ford Ranger不僅是美式皮卡的代表，也是專業健身教練眼中最佳的訓練夥伴，充分體現專業與多元的用車趨勢。(圖:福特六和提供)

準備是堅持目標的關鍵。許多運動型生活的人會預先準備好未來一週的伙食，確保有維持營養攝取的飲食目標。平日採買較多物品的行程，或是在周末想體驗豐富的休閒活動，Ford Ranger都是最佳夥伴，其依車型擁有985至1135kg之最大載重能力，能一次裝載不同類型的休閒裝備，也讓共同出遊的親朋好友可以各自挑選不同類型的休閒活動；配有車身同色金屬頭立式格柵貨架、車斗綑綁繩固定勾、六處車斗固定扣環的Ford Ranger職人型／全能型（運動型為四處）在載物之外，也有良好的物件固定功能。

正宗美式皮卡Ford Ranger提倡專業及多元用車新趨勢，一般休旅車難以行駛到的偏遠地區與路徑，Ford Ranger擁有232mm離地高度（運動型為237mm）及800mm涉水深度，結合分時四輪驅動系統、電子式旋鈕加力箱，可提供高速二驅（2H）、高速四驅（4H）與低速四驅（4L）的加力模式，亦包含能將動力平衡輸出至後輪的電子式後軸差速器鎖定功能，充沛優異的越野條件輕易克服險惡地形，無論越野自行車、徒步旅行、週末露營，能滿足更多元秘境探索與徒步休閒。

Ford Ranger車側的踏板也能夠作為保加利亞分腿蹲的輔助，教練建議搭配壺鈴效果倍增。(圖:福特六和提供)

此外，露營不僅有趣，而且露營活動的每個環節，從設置營火、野外炊煮到紮營，都需要用到不少體力，也是一種相當能夠燃燒卡路里的休閒活動。如果遇到不太適合紮營的景點，也可挑選合適的客廳帳棚，將充氣床墊和睡袋鋪在Ford Ranger的車斗上，在天地間睡上最大自然的一覺。