買車選休旅或轎車？高個子、有小孩 網建議買「這款」

網友詢問大家車型選擇的理由，引發討論。（取材自ingimage）

隨著經濟發展，汽車 普及率大大提升，越來越多民眾考慮購入汽車代步通勤。但車市近年來最受歡迎的車型就是SUV（運動型多用途車），就有一名網友在網路上發文詢問大家不選轎車的理由是什麼？此文一出，吸引許多網友前來討論。

台灣 一名網友發文表示，「最近跟同事姊姊去看車，業務總在說SUV跟轎車的差異，說大部分的人有小孩後都會選休旅 車，原因是在跟轎車差不多長的尺寸，能擁有相對較大的空間，平常不開快操控什麼的根本無感」，想聽聽其他網友為何不想選轎車。

網友們在文章下方分析休旅車的好處，「SUV比較高、視野比較好，技術沒這麼好的人會覺得比較安心」、「坐過休旅之後進出轎車都會狠狠地撞到頭，完全不懂怎有人喜歡」、「休旅車視野好很多啊，你坐高就不同了，怎麼可能沒差」、「離地視野高的車開起來比較不會累，試看看就知道了」、「買SUV抱小孩時，比較方便，不用彎那麼低」、「家裡長輩膝蓋不好，轎車太矮坐下去爬不起來」、「休旅車載東西真的很方便」。

除此之外，也有部分網友點出轎車的好處和休旅車的缺點，「我買轎車，老機械車位停不下SUV」、「不買SUV，台灣路小車位窄難停的要命，更別說機械車位」、「休旅車視野真的沒比較好，根本唬爛」，也有網友直言「車種只是因為『流行』，那些說法只是來填補選擇的理由」。