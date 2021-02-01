冬季開車出遊 除了「五油三水」還要注意什麼？

長途行駛前，別忘了為愛車確認胎壓及五油三水的充足。（圖：福特六和提供）

中國新年即將到來，許多人選擇這時候休個小假與家人出遊。長途行駛前，別忘了為愛車確認胎壓及五油三水的充足，包含：汽油、機油、煞車油、變速箱油、動力方向機油、引擎冷卻水、電瓶水及雨刷水。

除了胎壓及五油三水，福特汽車 提出「冬季用車五大要點」建議，讓用車人輕鬆掌握車況，安心出遊。

車載電瓶

無論是採用什麼動力系統的車款，在低溫天氣中行駛都會讓車載電力系統在運作上比一般日常使用負載更大。一般車用的12V電瓶可供給電力並維繫車輛主要的電氣系統正常運作，車主需留意電瓶的狀況，建議在長途旅行之前，針對電池的蓄電與放電狀況進行檢測 。

車燈照明系統

冬季由於日照時間縮短，加上氣候變遷快速多端，駕駛人能明顯感受到行車環境的能見度降低。因此，汽車照明對於保持安全至關重要，在長途旅行之前建議檢查所有燈具是否能正常照明並適度清潔，包含檢查警示燈和牌照燈等細項。而頭燈照明的角度也應依照乘客的乘載量或是行李量的多寡來調整，以確保行車安全。

輪胎檢測

無論長途短途，輪胎狀況是行車安全的基本檢查項目之一，特別是春節與家人一同遠行，行前檢查磨耗狀況以及適當的胎壓，還關係著乘客在旅途中的舒適度。

若是有開到雪地，建議加裝雪鏈。雪鏈依照功能分為一般型、V型與網狀型，最常見的網狀型安裝方法如下：(安裝方法僅提供參考，詳細安裝步驟依照雪鏈種類與胎圈尺寸有所不同，請洽專業雪鏈租賃商。)

•雪鏈應安裝在驅動輪，若是四輪驅動車款，則是建議四輪都裝設。

•在安裝前，先將車輪開至木塊或石塊上墊高，讓快扣鋼索穿過車輪內側並扣上。

•將網狀鏈條沿著胎面服貼整理好，並固定用鏈條拉緊，並確實勾上固定扣。

•最後，以彈力繩以對角線的方式來固定較鬆的鏈條，即可完成雪鏈安裝，拆除則是以反向操作即可。

車窗與前擋玻璃能見度確認

在天冷遇雨易起霧，或是山上雪景中，皆會遭遇視線降低的情況，良好的能見度更為重要。使用一些簡單的步驟來保持前擋玻璃與窗戶的清潔，就有助於讓視野更清楚。首先，玻璃要有良好的除霧效果，要常保車窗內外的清潔。同時，要檢查雨刷是否有需要更換，並且定期將擋風玻璃雨刷水加滿。

旅行備品

計畫一個安全愉快的冬季旅程，甚至是專程賞雪 ，除了上述行前檢查之外，準備額外的備品再出發會是相當明智的決定。像是檢查備胎、手提式充氣設備、千斤頂、車輪扳手、拖車勾等，是預防輪胎遇到意外狀況的安心保證。另外，保暖衣物也是冬遊或賞雪行程中不可或缺的項目，包含：毯子、外套、帽子、手套和靴子，以及貼心為乘客準備瓶裝水、餅乾或巧克力等零食，若是行車餓了可以果腹。