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455.3 km/h！SSC Tuatara再挑戰 創最速量產車紀錄

記者趙駿宏／綜合報導
SSC Tuatara正式成為最速量產車。（取材自SSC）
SSC Tuatara正式成為最速量產車。（取材自SSC）

去年10月美國超跑廠SSC（Shelby SuperCars）以自家超跑Tuatara創下平均508.7 km/h的駭人速度，不過卻因為缺少公正第三方以及儀器廠方人員的認證而不被承認。如今SSC捲土重來，雖然沒能達到前一次破500 km/h的時速，但仍然以455.3 km/h創下紀錄，奪下最速量產車寶座。

來源：Driven Plus

本次SSC並沒有選擇在內華達州的160號公路同一地點進行測試，而是轉移到了佛羅里達州甘迺迪航太中心的Johnny Bohmer試驗場進行。並由這輛Tuatara的車主Larry Caplin代替先前測試的英國車手Oliver Webb駕駛自己的愛車。

這次測試地點為佛羅里達州甘迺迪航太中心的Johnny Bohmer試驗場。（取材...
這次測試地點為佛羅里達州甘迺迪航太中心的Johnny Bohmer試驗場。（取材自SSC）

SSC測試時做好了萬全的準備，不僅用上了Racelogic所製造的VBOX 3i 100Hz GNSS系統來測試，精確到±0.06 mph，並且由Racelogic USA的技術總監Jim Lau親自參與設定與認證，這樣一來就再也沒有人會對結果產生質疑。

本次測試也讓SSC打臉那些唱衰的網友。（取材自SSC）
本次測試也讓SSC打臉那些唱衰的網友。（取材自SSC）

最終SSC Tuatara完成了來回兩趟測速，第一趟最高速度為450.1 km/h（279.9 mph），第二趟則達到了460.4 km/h（286.1 mph），雖然Tuatara沒有突破預定目標的482.8 km/h（300 mph）最高速度，但最終SSC Tuatara仍然以雙向平均值455.3 km/h（282.9 mph）寫下雙向平均最速紀錄，也正式擊敗上一任王者Koenigsegg Agera RS的平均447.19 km/h單趟457.9 km/h的紀錄。

SSC Tuatara單趟最高速來到了460.4 km/h。（取材自SSC）
SSC Tuatara單趟最高速來到了460.4 km/h。（取材自SSC）

至於為什麼這次Tuatara無法突破482.8 km/h（300 mph）呢？這是因為本次迺迪航太中心Johnny Bohmer試驗場的道路要比內華達州160號公路還要短3.7 km，以至於加速的距離還不夠，故無法達到上一次測試的成績。

SSC Tuatara以455.3 km/h成為最速量產車。（取材自SSC）
SSC Tuatara以455.3 km/h成為最速量產車。（取材自SSC）

SSC Tuatara這款限量打造100台的美製超跑，是由知名設計師Jason Castriota親自操刀，也因為優秀的空力設計，讓Tuatara有著0.279的低風阻係數，並以航太級碳纖維車體以及單體式車架打造。並搭載一具5.9升雙渦輪增壓V8汽油引擎，在使用E85乙醇汽油的情況下，可輸出1750hp的驚人馬力，若只使用91辛烷值的市售汽油，引擎最大馬力也仍有1350hp的水準，搭配七速自手排變速箱，換檔速快到低於100毫秒。

超跑 航太 內華達州

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