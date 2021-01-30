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福斯確認e-Golf正式停產 產線未來由ID.3.接棒

記者張振群／綜合報導
純電版福斯e-Golf，已經完成階段性任務停止生產。圖：Volkswagen提供
純電版福斯e-Golf，已經完成階段性任務停止生產。圖：Volkswagen提供

致力轉型電能系統的德國福斯汽車（Volkswagen），繼去年9月開始量產ID.3純電都會掀背之後，今年第一季起跨界版ID.4也即將開始交車，未來還會有更多ID系列作品加入銷售陣容。在此之前，福斯純電量產車銷售先鋒e-Golf，隨著Golf車系進入全新第八世代，且由ID.3接棒平價電動車銷售位置，已經默默地在去年底停產。

隨著福斯Golf車系進入全新第八世代，且由ID.3接棒平價電動車銷售位置，e-G...
隨著福斯Golf車系進入全新第八世代，且由ID.3接棒平價電動車銷售位置，e-Golf已經默默地在去年底停產。圖：Volkswagen提供

身為福斯電動車典範的e-Golf，最後一輛新車已於2020年12月23日在德國Dresden Transparent廠下線，未來數周之後將會馬上轉換產線，接替ID.3純電都會掀背的生產作業。Dresden工廠負責人Danny Auerswald表示：這將會是福斯汽車在德國第二座基於Modular Electric Drive Matrix（MEB模組化電動車底盤平台）規範的工廠。

最後一輛福斯e-Golf已於2020年12月23日在德國Dresden Tran...
最後一輛福斯e-Golf已於2020年12月23日在德國Dresden Transparent廠下線，未來數周之後將會馬上轉換產線，接替ID.3純電都會掀背的生產作業。圖：Volkswagen提供

福斯ID.3純電都會掀推出市場後的熱賣態勢，相信e-Golf的預先打底功不可沒。福斯e-Golf自2014年推出並於德國Wolfsburg廠生產直到2020年夏季為止，後期為滿足歐洲市場的銷售需求，2017年起Dresden Transparent廠也加入生產行列，兩生產線一共打造145,561台福斯e-Golf，並成為歐洲市場熱賣的電動車之一。

福斯e-Golf自2014年推出總共生產145,561台，並成為歐洲市場熱賣的電...
福斯e-Golf自2014年推出總共生產145,561台，並成為歐洲市場熱賣的電動車之一。圖：Volkswagen提供

德國Dresden Transparent廠對福斯汽車而言，也是高端車款的重要生產基地。自2001年開始運作以來陸續生產過福斯Phaeton（2001年-2016年）、Bentley Flying Spur（2005年/2006年、2013年/2014年）以及福斯e-Golf電動車。現在則已經準備轉型生產新世代電動車福斯ID.3純電都會掀背，預計今年1月底就能開始批量生產。

德國Dresden Transparent廠對福斯汽車而言，也是高端車款的重要生...
德國Dresden Transparent廠對福斯汽車而言，也是高端車款的重要生產基地。陸續生產過福斯Phaeton、Bentley Flying Spur以及福斯e-Golf電動車。圖：Volkswagen提供

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