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2020被搜尋最多汽車品牌 TOYOTA擠下BMW成為冠軍

記者陳威任／綜合報導
2020汽車品牌全球搜尋領先分布圖。取材自carbuzz.com
2020汽車品牌全球搜尋領先分布圖。取材自carbuzz.com

根據英國比價網站Compare The Market的資料分析，TOYOTA是2020年Google上搜索量最大的汽車品牌，成功打敗了去年的冠軍BMW。BMW則後退一個名次成為2020年Google搜索量第二大的汽車品牌，其次則是過去三年均名列第三名的Mercedes-Benz。

其中，從158個國家或地區的搜索結果分析的數據，TOYOTA以34.8%名列第一名，受惠於去年推出Corolla Cross及GR Supra等新車的情況，加上GR Yaris也在拉力賽事上取得很不錯的宣傳效應，TOYOTA去年的搜尋量比前一年同期增加17.7%，搜尋量估計約為8802萬。相較之下BMW去年的搜尋量則較前一年有明顯下滑。

Toyota GR Yaris。取材自Toyota提供
Toyota GR Yaris。取材自Toyota提供

TOYOTA Corolla Cross。 記者陳立凱／攝影
TOYOTA Corolla Cross。 記者陳立凱／攝影

Toyota GR Supra。取材自Toyota
Toyota GR Supra。取材自Toyota

BMW在2019年於118個國家中的搜尋量排名第一，而2020年則僅剩下34個國家領先，下降了64％。然而，BMW仍是過去三年搜索量最大的汽車品牌，佔所有熱門搜索的38.3％。相比之下，豐田則僅占了所有熱門搜索的31.3％。

新世代BMW 4 Series。取材自BMW
新世代BMW 4 Series。取材自BMW

BMW的搜尋排名在2020年有所下降，也讓其他汽車製造商搜尋次數提高。KIA和Ford在2019年僅在一個國家中排名第一，在2020年則分別名列第四名及第五名。

全新Kia Sorento Plug-in Hybrid。取材自Kia
全新Kia Sorento Plug-in Hybrid。取材自Kia

Ford F-150。取材自Ford
Ford F-150。取材自Ford

此外，從這份數據也可以看出在地品牌受到當地的歡迎。例如瑞典品牌VOLVO連續三年在瑞典的搜尋量中均名列前茅。在日本，TOYOTA也是最受歡迎的日本。Fiat在義大利的搜尋次數比其他任何國家都要多，而BMW也繼續在德國地區搜尋中占主導地位，Peugeot則是法國搜尋量最大的品牌，Ford則稱霸整個北美洲。

汽車 瑞典 日本

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