我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2499萬確診 紐約州破4.2萬死

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

現代、起亞汽車去年美歐中銷售不振 中國銷量特別糟

編譯陳律安／綜合外電
現代汽車集團在全球三大主要市場銷售不振。美聯社
現代汽車集團在全球三大主要市場銷售不振。美聯社

在新冠肺炎疫情肆虐之際，南韓兩大車廠現代、起亞汽車去年在美國、歐洲、中國等三大主要市場的銷售不振。

韓聯社報導，南韓前兩大車廠現代與起亞，2020年在美國、歐洲及中國的銷量下滑，原因是疫情衝擊汽車生產和銷售。

在這三大主要市場中，現代與起亞在中國表現最差，現代與起亞2020年當地銷量合計為66萬4,744輛，比2019年銳減27%。自2017年以來，現代與起亞的中國銷量一路下滑，原因是首爾當局當年部屬薩德飛彈防禦系統，與北京當局關係緊張，引發中國民眾抵制韓貨。

現代與起亞去年歐洲銷量為84萬1,250輛，比一年前減少21%；去年美國銷量則降至122萬輛，比一年前少7.6%。

然而，現代與起亞在美國市場的表現比同業優異，歸功於現代Palisade休旅車，與起亞Telluride休旅車銷售暢旺。

現代汽車2020年全球銷量為374萬輛，比2019年減少15%；起亞汽車去年全球銷量則為261萬輛，年減5.9%。

現代與起亞今年合計銷售目標為708萬輛，比去年總銷量提高12%。為達成銷售目標，現代與起亞打算聚焦於推銷休閒用途的車種，並推出更多在地化車款，以吸引主要市場的客戶。

中國 美國 汽車

上一則

不敵疫情！保時捷2020年全球銷售首見衰退

下一則

車用晶片大缺貨 德車廠被迫減產

延伸閱讀

Netflix亞森羅蘋夯 從怪盜魅力看非美國影集崛起

Netflix亞森羅蘋夯 從怪盜魅力看非美國影集崛起
北京學者：中國應警惕美國聯合盟友實施供應鏈包圍

北京學者：中國應警惕美國聯合盟友實施供應鏈包圍
江宜樺談美台關係 「台灣看待美國善意有點天真」

江宜樺談美台關係 「台灣看待美國善意有點天真」
核武之父暗殺手法曝光 伊朗：AI衛星遙控機槍行凶

核武之父暗殺手法曝光 伊朗：AI衛星遙控機槍行凶

熱門新聞

網友分享汽車不起霧秘訣，肥皂」可以拿來當作「擋霧神器」。汽車示意圖。 （取材自ingimage）

天冷！汽車擋風玻璃狂起霧 內行靠這招：省錢又撐很久

2021-01-18 20:05
網友提問，車子裡應該放什麼物品防身，許多人認真推薦滅火器。（示意圖／取材自Ingimage）

車上應該放什麼防身？內行人推：「它」能自救也能救人

2021-01-20 20:19
Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered。取材自Peugeot

獅子不發威當病貓？Peugeot有意推全車系配置性能車型

2021-01-22 01:50
中國新年將屆，愛車清潔美容成為車主大事。 （圖：APGO提供）

洗車必學「5步驟」 教你輕鬆省錢又不傷車

2021-01-21 00:10
蘋果執行長庫克。（路透）

打死不說！庫克對Apple Car進度保密到家

2021-01-18 01:35
儘管BMW去年在北美銷量下滑17.5%，但其仍順利連霸了北美豪華車銷售冠軍。摘自BMW

BMW 2020北美豪華車銷量二連霸！Volvo成唯一正成長豪華品牌

2021-01-20 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…
確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任

確診者偽造檢測報告返華 中領館警告追究法律責任