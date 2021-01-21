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洗車必學「5步驟」 教你輕鬆省錢又不傷車

記者陳威任／綜合報導
中國新年將屆，愛車清潔美容成為車主大事。 （圖：APGO提供）
中國新年將屆，愛車清潔美容成為車主大事。 （圖：APGO提供）

中國年將屆，家家戶戶忙著大掃除，更有不少車主急著幫愛車預約洗車美容，因為車子就是門面。怎奈汽車美容年前大熱門，不僅價格飛漲，還需耗時間等待。其實只要透過5步驟，就可以輕鬆DIY，讓愛車煥然一新，帶來一整年的好運氣。

冷車洗滌：

找到水源千萬不要馬上開洗！剛行駛的車輛引擎蓋尚處在高溫狀態，此時冷水一沖很傷烤漆。建議到洗車場或是停好洗車格可以將引擎蓋打開降溫至少15分鐘，確定冷車再開始洗車。

在等待車體冷卻的時間可以先將車內清潔乾淨。（圖：APGO提供）
在等待車體冷卻的時間可以先將車內清潔乾淨。（圖：APGO提供）

內裝清潔：

在等待車體冷卻的時間可以先將車內清潔乾淨，包含地毯吸塵、面板擦拭。車內空間最怕密閉潮濕滋生黴菌，擦拭抹布的溼度要控制得宜，不要積累水漬徒生困擾。

確實沖水：

要去除黏附在車身上的髒污和沙塵，一定要用充足的水量沖刷，當然最好使用高壓水柱，才能確實把髒污沖走。只是簡單噴濕或是用氣壓噴除都不夠，刷洗時很容易刮傷烤漆留下痕跡。

清潔去汙：

建議使用專用洗車精或是自助洗車場的泡沫。洗車精依照泡沫多寡有別，使用者喜歡泡沫多則是看中細緻泡沫容易吸附髒污，在清潔的同時減少與烤漆之間的摩擦，不易留下傷痕。

建議使用專用洗車精或是自助洗車場的泡沫。（圖：APGO提供）
建議使用專用洗車精或是自助洗車場的泡沫。（圖：APGO提供）

車體鍍膜：

在車漆還有水珠濕濕的情況下均勻噴上鍍膜劑，只需要3、4分鐘無須擦拭到乾就帶水施工，用專用鍍膜布塗抹均勻，最後再用乾毛巾擦乾擦亮，讓車體鈑金彷彿擦上一層透亮保護膜，迅速增亮防塵防曬防潑水。

中國 汽車 高溫

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