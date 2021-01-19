手排前驅鋼砲圈速大戰 這3款車誰能奪勝

截自Sport Auto影片

前驅鋼砲哪一台性能出眾，一直都是車迷茶餘飯後閒聊的話題，且在外媒的比拚上也大多採用Drag Race直線加速的方式，也無從得知操控靈活性，這也讓各品牌的擁護者時常爭論不休。

這次專門進行賽道實測的德國 媒體《Sport Auto》就來滿足大家的比較慾，一次就拉了三台同級距的前驅鋼砲Volkswagen Golf GTI Mk.8、小改後的Hyundai i30 N以及相當火紅的Ford Focus ST來到了德國霍根海姆賽道(Hockenheimring)來進行圈速實測。

Golf GTI Mk.8搭載了2.0升四缸渦輪增壓引擎，有著245PS/37.7kgm的動力，配胎為Bridgestone Potenza S005，規格235/35 R19。

Hyundai i30 N為Performance Package版本，同樣也搭載2.0升四缸渦輪增壓引擎，能榨出275PS/38.5kgm的動力，配胎為Pirelli P Zero，規格235/35 R19。

至於Ford Focus ST則是搭載2.3升EcoBoost引擎，有著三台車中最強的動力280PS/42.8kgm，配胎為Michelin Pilot Sport 4S，規格235/35 R19。

特別的是，這次三輛車都選擇六速手排變速箱的車型來做圈速挑戰。

德國霍根海姆賽道圈速結果出爐，由Focus ST跑出2分04秒點8位居首位，隨後則是Golf GTI的2分05秒點6，i30 N Performance Package僅以2分06秒點1排在第三名。雖然圈速成績各有分別，但在同樣使用六速手排變速箱的情況下，這三輛前驅鋼砲彼此間的實力可說是相當接近，或許在更換配胎後又都能各自做出不一樣的成績，以現今僅存的前驅鋼砲來說，無論選擇哪一輛車確實都是一時之選。