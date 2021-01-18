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打死不說！庫克對Apple Car進度保密到家

記者謝艾莉／綜合報導
蘋果執行長庫克。（路透）
蘋果執行長庫克。（路透）

蘋果CEO庫克周日接受美國《福斯新聞》採訪，針對主持人提問現在全球投資人都相當關注的汽車項目規畫，庫克語多保留、婉轉回避的說：「我不能對傳聞置評。」以蘋果向來對正在計畫中的新產品項目保密到家的「習慣」，不僅對外絕口不提研發中的產品，在公司內部也守口如瓶，可見蘋果對汽車新品的重視。

當談到蘋果汽車時，庫克婉轉回避，他說：「我不能對傳聞置評。」《福斯新聞》主持人並沒有死心，直問庫克說，「你可以回應呀，你是老闆！當然能回應，只是選擇回避！」庫克也不是省油的燈，打死不說，回應說「是的，你說得不錯，我選擇不回應，你講得很好。」

華萊士又問庫克，2011年從賈伯斯手中接過大權是怎樣的感覺，在過去10年中有什麼事讓他最自豪？庫克表示，當時正在哀悼中，關心的是如何領導公司度過困難期，所以那時並沒有想過有多可怕。至於最自豪的事，莫過於將賈伯斯的DNA保留下來，它仍然是蘋果的核心。蘋果公司專注於創新，製造真正卓越的產品，讓人們變得更強大，讓大家的生活變得更豐富。「我喜歡自己在蘋果的每一天」。接下來蘋果應該如何繼續走下去？庫克強調會繼續生產全世界最好的產品，「不是足夠好，而是最好。」

《福斯新聞》主持人華萊士問庫克，為什麼要設立「種族平等與正義倡議」（Racial Equity and Justice Initative）項目？庫克回應表示，蘋果的初衷是想為有色人種提供更多機會，去年的弗洛伊德事件讓一切變得更緊急，蘋果希望能有更多人參與。

庫克 蘋果 汽車

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