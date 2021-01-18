我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

量產開催！Acura MDX旗艦休旅於俄亥俄州開始生產

記者趙駿宏／綜合報導
Acura MDX於俄亥俄州工廠開始生產。圖：Acura提供
Acura MDX於俄亥俄州工廠開始生產。圖：Acura提供

全新第四代Acura MDX於2020年12月正式發表後，原廠便緊鑼密鼓的開始準備將品牌旗艦休旅推往產線，達成當初承諾2021年交車的口號。就在1月中旬Acura宣布MDX已在美國俄亥俄州East Liberty Auto Plant工廠開始生產，其搭載的3.5升V6引擎則由俄亥俄州Anna引擎工廠負責。

第四代Acura MDX旗艦休旅正式投產。圖：Acura提供
第四代Acura MDX旗艦休旅正式投產。圖：Acura提供

Acura MDX車系為美國有史以來最暢銷的三排座SUV，有別於當時絕大多數以卡車底盤為基礎打造的同級對手相比，第一代MDX是市場上第一輛搭載Unibody承載式車身的三排座位設定SUV，也讓MDX無論在操控性或是舒適度都領先同級對手。

Acura MDX正式投產。圖：Acura提供
Acura MDX正式投產。圖：Acura提供

到第四代的MDX採用Acura全新研發的性能平台，在懸吊設定上使用前雙A臂，後獨立多連桿的設計，加上新平台整體車身剛性提高了45%，讓全新MDX在駕駛操控性與乘客舒適性都能夠有大幅度的提升。動力方面MDX配置了3.5升i -VTEC V6引擎，並搭配全新的10速自排變速箱，能夠輸出290hp馬力以及36.9kgm的扭力。還可選配第四代SH-AWD(Super Handling All-Wheel Drive)四輪驅動系統

Acura MDX配備3.5升i -VTEC V6引擎，有290hp馬力以及36...
Acura MDX配備3.5升i -VTEC V6引擎，有290hp馬力以及36.9kgm。圖：Acura提供

外觀上多面鑽石五角形水箱罩和帶嵌入式Chicane日行燈的新型四元素JewelEye LED，藉由引擎改和葉子板上延伸的肌理線條，完全基於Acura的Precision Crafted Performance品牌DNA所打造，彰顯了全新MDX創新且富肌肉動感的設計理念。

Acura MDX旗艦休旅正式投產。圖：Acura提供
Acura MDX旗艦休旅正式投產。圖：Acura提供

車室內更是保有日系豪華車該有的精緻細膩內裝，使用高品質的材料、木質和髮絲紋飾板，加上柔軟的Milano皮革等，加上升級後的空間設定，讓第三排的腿部空間增加了61mm。前排也有12.3吋Precision Cockpit數位虛擬儀表板，以及Acura有史以來面積最大的12.3吋超寬觸控螢幕，科技感絲毫不減。

Acura MDX。圖：Acura提供
Acura MDX。圖：Acura提供

第四代Acura MDX將於2月2日於全美正式販售，售價為4萬6900美元至6萬650美元。另外，在今年夏季Acura也會加碼推出性能版MDX Type S車型，配置3.0升V6渦輪增壓引擎，可產生355hp馬力和48.9kgm的扭力。

俄亥俄州 美國 美元

上一則

奧迪逾1萬名員工放無薪假 受車用晶片短缺衝擊

下一則

打死不說！庫克對Apple Car進度保密到家

延伸閱讀

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束
美新冠單日4327死創新高 俄州發現2本土變種病毒傳染力更強

美新冠單日4327死創新高 俄州發現2本土變種病毒傳染力更強
美單日增4327死再創新高 2本土變種病毒現蹤傳染力強

美單日增4327死再創新高 2本土變種病毒現蹤傳染力強
軍刊：引擎制約 運20只夠生產40架

軍刊：引擎制約 運20只夠生產40架

熱門新聞

蔚來創辦人、董事長兼CEO李斌近日表示，蔚來長期競爭對手可能是蘋果。（圖／取自新浪網）

蔚來創辦人：特斯拉Model S不是對手 長期對手是蘋果

2021-01-10 10:32
第七代Hyundai Elantra (CN7) 榮獲2021北美年度風雲車大獎。(取材自Hyundai)

2021北美年度風雲車 第7代Hyundai Elantra高票奪冠

2021-01-13 07:00
福特汽車本周已關閉肯塔基州一座運動休旅車組裝廠，位於德國一座小型車敞也將停工一個月。美聯社

美汽車業因晶片荒求助美政府 迫亞洲半導體業優先供貨

2021-01-16 08:16
NIO ET7。圖：蔚來汽車提供

超越特斯拉？蔚來NIO ET7自駕電車 續航可達1000公里

2021-01-15 02:07
美國監管機構要求特斯拉召回15.8萬輛Model S和Model X，理由是觸控螢幕有瑕疵。（美聯社）

美要求特斯拉召回15.8萬輛Model S、X 觸控螢幕有瑕疵

2021-01-13 20:51
波蘭的一名男子在車內使用「噴霧式清潔劑」後，便馬上在車內點燃一根菸，沒想到卻因此引起了爆炸。 （取材自《FAKTY》）

他在車內用噴霧清潔劑後點菸「突然爆炸」 玻璃全碎了

2021-01-11 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒