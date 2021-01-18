量產開催！Acura MDX旗艦休旅於俄亥俄州開始生產

Acura MDX於俄亥俄州工廠開始生產。圖：Acura提供

全新第四代Acura MDX於2020年12月正式發表後，原廠便緊鑼密鼓的開始準備將品牌旗艦休旅推往產線，達成當初承諾2021年交車的口號。就在1月中旬Acura宣布MDX已在美國俄亥俄州 East Liberty Auto Plant工廠開始生產，其搭載的3.5升V6引擎則由俄亥俄州Anna引擎工廠負責。

第四代Acura MDX旗艦休旅正式投產。圖：Acura提供

Acura MDX車系為美國有史以來最暢銷的三排座SUV，有別於當時絕大多數以卡車底盤為基礎打造的同級對手相比，第一代MDX是市場上第一輛搭載Unibody承載式車身的三排座位設定SUV，也讓MDX無論在操控性或是舒適度都領先同級對手。

Acura MDX正式投產。圖：Acura提供

到第四代的MDX採用Acura全新研發的性能平台，在懸吊設定上使用前雙A臂，後獨立多連桿的設計，加上新平台整體車身剛性提高了45%，讓全新MDX在駕駛操控性與乘客舒適性都能夠有大幅度的提升。動力方面MDX配置了3.5升i -VTEC V6引擎，並搭配全新的10速自排變速箱，能夠輸出290hp馬力以及36.9kgm的扭力。還可選配第四代SH-AWD(Super Handling All-Wheel Drive)四輪驅動系統

Acura MDX配備3.5升i -VTEC V6引擎，有290hp馬力以及36.9kgm。圖：Acura提供

外觀上多面鑽石五角形水箱罩和帶嵌入式Chicane日行燈的新型四元素JewelEye LED，藉由引擎改和葉子板上延伸的肌理線條，完全基於Acura的Precision Crafted Performance品牌DNA所打造，彰顯了全新MDX創新且富肌肉動感的設計理念。

Acura MDX旗艦休旅正式投產。圖：Acura提供

車室內更是保有日系豪華車該有的精緻細膩內裝，使用高品質的材料、木質和髮絲紋飾板，加上柔軟的Milano皮革等，加上升級後的空間設定，讓第三排的腿部空間增加了61mm。前排也有12.3吋Precision Cockpit數位虛擬儀表板，以及Acura有史以來面積最大的12.3吋超寬觸控螢幕，科技感絲毫不減。

Acura MDX。圖：Acura提供

第四代Acura MDX將於2月2日於全美正式販售，售價為4萬6900美元 至6萬650美元。另外，在今年夏季Acura也會加碼推出性能版MDX Type S車型，配置3.0升V6渦輪增壓引擎，可產生355hp馬力和48.9kgm的扭力。