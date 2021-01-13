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2021北美年度風雲車 第7代Hyundai Elantra高票奪冠

記者黃俐嘉／綜合報導
第七代Hyundai Elantra (CN7) 榮獲2021北美年度風雲車大獎。(取材自Hyundai)
第七代Hyundai Elantra (CN7) 榮獲2021北美年度風雲車大獎。(取材自Hyundai)

儘管2020年對於汽車業而言相當煎熬，但去年各車商仍然發表了多款新穎且令人印象深刻的新車，同時也因為車款逐漸電動化的緣故，使得歐洲年度風雲車、世界年度風雲車又或是北美年度風雲車的入圍車款中，總是有幾款新車配有電能系統或直接是全新的純電動車。而同樣也有電動車在內的2021 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)，在11日公布了最終得主！

以176票高票拿下NACTOY北美年度風雲車 (Car of The Year) 的全新第七代Hyundai Elantra (CN7)，擊敗151票的新世代Nissan Sentra外，更以些微差距小勝173票的同門兄長第三代Genesis G80！不過這並非是Elantra首度拿下這座殊榮，2012年代號MD的第五代Elantra就曾贏得這座獎項，成為繼Chevrolet Corvette、Honda Civic後，第三款車得過兩次北美年度風雲車的車款。

第七代Hyundai Elantra (CN7) 榮獲2021北美年度風雲車大獎...
第七代Hyundai Elantra (CN7) 榮獲2021北美年度風雲車大獎。(取材自Hyundai)

其中一位評審提及了Hyundai Elantra榮獲今年大獎的原因，儘管現今房車市場萎縮讓許多車廠開始把重心轉移到休旅車上，但Hyundai仍未放棄這款老牌房車與品牌其餘房車 (即便豪華品牌Genesis G80也帶來了煥然一新的感受)，新世代Elantra不僅展現了全新的設計語彙，又同時提供了N Line運動化車型、Hybrid油電混合動力車型，與預計在今年推出的N Performance性能版車型，豐富的動力選擇使其在緊湊型房車市場獲得了成功。順帶一提，Hyundai Elantra去年在美國市場共售出105,475輛，不僅是品牌在2020年唯三年銷突破10萬輛的車款外，更是Hyundai去年在美國最賣的房車。

至於在競爭相當激烈、同時亦是休旅級距的「年度多用途車款風雲車」 (Utility Vehicle of the Year)，則是由純電動Ford Mach-E奪下，以265票擊敗同樣實力超強的Genesis GV80 (136票) 與Land Rover Defender (99票)。評審們表示，純電休旅並不是什麼新鮮的事物，然而以Mustang「野馬」幻化而來的Ford Mach-E，具備出色的外型設計以及動力選擇，展現了力抗Tesla的決心，對於Ford發展純電動車而言算是跨出相當重要的一步。

而年度卡車 (Truck of the Year) 則是毫無意外的由Ford F-150以340票高票奪下，去年發布大改款車型的Ford F-150還藉此發表了Hybrid版本，原廠也敲定F-150純電車型的量產計畫，再加上F-Series又是去年全美銷量最高的車款，讓對手Jeep Gladiator Mojave、Ram 1500 TRX難以撼動皮卡之王Ford F-150。

Hyundai Elantra在第五代車型時也曾摘下北美年度風雲車殊榮。(取材自...
Hyundai Elantra在第五代車型時也曾摘下北美年度風雲車殊榮。(取材自Hyundai)

休旅 電動車 美國

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