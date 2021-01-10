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熱血穿越沙國廣闊沙漠！達卡拉力賽現正開跑中

記者張振群／綜合報導
達卡拉力賽在2021年全新賽季，征程一條新路線的拉力賽挑戰，參賽者將在為期兩周內穿越沙烏地阿拉伯廣闊無盡的沙漠，展開令人振奮的越野賽事。 （圖：Red Bull提供）
達卡拉力賽在2021年全新賽季，征程一條新路線的拉力賽挑戰，參賽者將在為期兩周內穿越沙烏地阿拉伯廣闊無盡的沙漠，展開令人振奮的越野賽事。 （圖：Red Bull提供）

達卡拉力賽在2021年全新賽季，征程一條新路線的拉力賽挑戰，參賽者將在為期兩周內穿越沙烏地阿拉伯廣闊無盡的沙漠，展開令人振奮的越野賽事。目前賽況總覽：第二階段從Bisha到Wadi Ad-Dawasir首次路線登上沙丘，並以457公里的距離展開比賽，豐富的地形變化對排行榜產生了巨大影響。

汽車類別再度由Nasser Al-Attiyah獲得優勝，然而來自法國的Step...
汽車類別再度由Nasser Al-Attiyah獲得優勝，然而來自法國的Stephane Peterhansel仍保持總體領先。（圖：Red Bull提供）

第二階段（Stage 2）汽車類別冠軍由曾拿下達卡拉力賽的三屆冠軍Nasser Al-Attiyah奪下，現年50歲的Al-Attiyah雖然開局有落後一些時間，但第二階段則有平穩的表現，距離13屆達卡拉力賽冠軍Peterhansel落後9分14秒；卡車類別中，Dmitry Sotnikov在當天以4分17秒的成績擴大優勢；小型汽車類別中的領先者，來自智利的Francisco Lopez Contardo目前排名第一。

Red Bull少年越野車隊車手Seth Quintero、Mitch Guthrie Jr.，和DTM/WRX明星MattiasEkström一起順利完賽；機車類別由Joan Barreda Bort拿下領先，令人意外的是，前機車冠軍Toby Price、Sam Sunderland和Matthias Walkner都未拿下好成績，Sunderland補充道：「在這條新路線要完美行駛是不容易的，這裡有太多的峽谷，如果錯過正確的峽谷入口30米，您就會落入錯誤的路線。」

機車類別由Joan Barreda Bort拿下領先，令人意外的是，前機車冠軍T...
機車類別由Joan Barreda Bort拿下領先，令人意外的是，前機車冠軍Toby Price、Sam Sunderland和Matthias Walkner都未拿下好成績。 （圖：Red Bull提供）

第三階段（Stage 3）比賽路線長達403公里

汽車類別再度由Nasser Al-Attiyah獲得優勝，然而來自法國的Stephane Peterhansel仍保持總體領先；兩屆機車車類別冠軍Toby Price揮別上一場賽事的不如意，順利取得了第三階段的勝利，這次的成績使他與冠軍Skyler Howes差距不到兩分鐘；俄羅斯車手Dmitry Sotnikov保持在卡車類別的領先優勢，他分享道：「在達卡拉力賽，導航一直是一項很大的挑戰，我們一直非常注意尋找正確的方向，並檢查道路是否有陷阱。

到目前為止，我們的策略持續發揮作用。」智利車手Lopez Contardo再次奪得小型汽車類別冠軍，Red Bull少年越野車隊車手Seth Quintero和Mitch Guthrie Jr也成功擠列前十名，45歲的Lopez表示：「路途非常艱難，我們遇到了爆胎，好在我的副駕駛的航行中表現出色，讓我們能夠快速到達終點線。」

第四階段（Stage 4）卡車類別由Dmitry Sotnikov以超過25分鐘...
第四階段（Stage 4）卡車類別由Dmitry Sotnikov以超過25分鐘的優勢結束了比賽。（圖：Red Bull提供）

第四階段（Stage 4）Sotnikov繼續保持卡車類領先地位

汽車類別Nasser Al-Attiyah第三度拿下勝利的同時，成功將Stephane Peterhansel的領先優勢縮短到5分鐘內；在機車類別，Sam Sunderland是Red Bull KTM Factory Racing車隊裡排名最佳的車手，相較該階段冠軍Joan Barreda落後10分鐘。

卡車類別由Dmitry Sotnikov以超過25分鐘的優勢結束了比賽；Chaleco Lopez繼續與Seth Quintero占據小型汽車類別的領先排名，Red Bull少年越野車隊車手Mitch Guthrie Jr雖然持續被削弱優勢，但仍展望第五階段，堅持表示：「我們會更拚盡全力！

第四階段（Stage 4）後整體排名

Car：

1.Stephane Peterhansel（FRA）X-Raid Mini 13h15m12s

2.Nasser Al-Attiyah（QAT）Toyota Gazoo +00h04m58s

3.Carlos Sainz（ESP）X-Raid Mini +00h36m19s

Bike：

1.Xavier de Soultrait（FRA）Husqvarna 15h00m25s

2.Joan Barreda Bort（ESP）Honda +00h00m15s

3.Ross Branch（BWA）Yamaha +00h05m24s

Truck：

1.Dmitry Sotnikov（RUS）Kamaz Master 14h45m58s

2.Martin Macick（CZE）Iveco +00h26m22s

3.Anton Shibalov（RUS）Kamaz Master +00h26m57s

Lightweight vehicle：

1.Francisco Lopez Contardo（CHL）Can-Am 16h38m57s

2.Aron Domzala（POL）Can-Am +00h03m18s

3.Austin Jones（USA）Can-Am +00h07m11s

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