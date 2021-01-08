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大雪中千萬別開！ 達人警告：電動車在寒區有致命缺點

編譯中心 / 綜合報導
日本這個冬天部分地區豪雪成災，圖為上個月關越自動車道（類似高速公路）的新潟縣路段，因大雪而有許多車輛受困的畫面。 (美聯社)
日本這個冬天部分地區豪雪成災，圖為上個月關越自動車道（類似高速公路）的新潟縣路段，因大雪而有許多車輛受困的畫面。 (美聯社)

寒冬襲來，日本許多地方都出現了紀錄級的低溫，或下起大雪甚至造成嚴重雪災。日本就有媒體最近指出，這些下雪的地區相當不利於電動車行駛，為了顧及安全，目前雪中最好還是得用汽油車為佳。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，現今世界要求節能減碳，因此許多車子都改用電動來取代汽油。然而以目前技術而言，電動車雖然環保，但非常不利於在雪中行走，因此難以完全在日本普及。許多容易下雪地方的民眾，都還是會挑選四輪傳動的汽油車為主。

報導指出，電動車若在零下的環境中行駛，性能會比平常少20%。而相對汽油車在待命時，可以維持40到50個小時，而且也能自行攜帶罐裝汽油補給。但同樣的狀況下，電動車的效能卻只能維持大約一天左右。而且如果碰到大雪受困，只要電力用完，也很難有電源車可以在雪中進行支援，因此非常危險。

汽車評論員國澤光宏表示，雖然改善電池效能，就有機會大幅修正電動車的缺失。但整體而言，電動車產業目前仍在「嬰兒學步」的階段。而實際上，日本有超過一半的國體，被指定為「豪雪地帶」，對這些地方的居民而言，汽車可是保命用的工具，不能隨便兒戲。電動車要完全普及，恐怕還得再等等。

電動車 日本 汽車

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