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KIA揭曉全新廠徽 還創下金氏世界紀錄

記者黃俐嘉／綜合報導
KIA公布品牌全新廠徽。 (取材自YouTube)
KIA公布品牌全新廠徽。 (取材自YouTube)

2021年開工的第三天，韓系車商KIA就帶來了全新氣象！早在去年因為新廠徽露出一事，讓外界紛紛猜測這家韓系車場即將更換廠標，就連KIA位於南韓首爾良才洞的辦公大樓上也卸下了舊款的廠徽，不過原廠從未針對此事作出正面回應，直到今年元旦才預告了「A New Journey Begins」的宣傳口號，而KIA的全新廠徽也在6日晚間6時正式揭曉！

儘管新廠徽依然是以品牌「KIA」字樣呈現，但以類似手寫簽名的KIA新廠徽，再透過「Symmetry」平衡、「Rhythm」節奏、「Rising」上升等三大理念，象徵著品牌將在未來透過全新產品提供予消費者全新的體驗，也代表著KIA計畫在未來推出多款全新電動車的雄心壯志。

KIA公布品牌全新廠徽。 (取材自Kia)
KIA公布品牌全新廠徽。 (取材自Kia)

順帶一提，平衡代表著透過未來的新產品與新服務讓消費者達到全新的體驗，節奏意味著品牌將不斷移動 (進步) 與變化，如同新廠徽上一筆完成的KIA字樣，同時也象徵著品牌致力於啟發靈感的設計理念，而上升則是表達KIA要躍升為顧客提供不只是單純產品的「品牌熱情」，這也是新口號「Movement that inspires」用以帶出KIA品牌面臨巨大變革的汽車業所做出的轉變。

此外，KIA新廠徽在南韓仁川揭曉的同時，也因其在絢麗奪目的煙火綻放中，同時使用了303台無人機揭開KIA新廠徽序幕，還因此創下了全新的金氏世界紀錄。

來源：Kia Motors Worldwide頻道

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