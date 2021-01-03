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福斯金龜車Beetle如何風靡全球？得從75年前講起…

記者趙駿宏／綜合報導
福斯金龜車Beetle如何風靡世界，得從75年前開始講起。（圖：Volkswagen提供）
福斯金龜車Beetle如何風靡世界，得從75年前開始講起。（圖：Volkswagen提供）

在75年前的1945年12月27日，Volkswagen Type 1開始大量生產。這是Volkswagen福斯汽車故事的開端。

該車型生產計畫最初可是希特勒希望能夠生產一款可以廣泛使用的平民化汽車才開始打造，但是從1939年起，德國狼堡(Wolfsburg)工廠便轉為生產武器而不是車輛。直到第二次世界大戰結束，只有630輛車在1938年改名為KdF-Wagen成功出廠轉為民用。

在75年前的1945年12月27日，Volkswagen Type 1開始大量生...
在75年前的1945年12月27日，Volkswagen Type 1開始大量生產。（圖：Volkswagen提供）

英國少校遠見 歷史留名

但其實Volkswagen Beetle成功的故事是在英國Ivan Hirst少校的遠見下，才得以成為歷史留名的汽車。

1945年6月由英國軍政府接手工廠。英國打算使用Type 1汽車在其占領區內執行急需的運輸任務。正是這種英國實用主義才最終保護了該工廠免於拆除的命運。英國Ivan Hirst少校在這一協調過程中發揮了關鍵作用。正是他的遠見卓識的才能，使得在這個資源配給的年代裡開始生產汽車。憑藉對技術和汽車的熱情，在1945年12月27日第二次世界大戰結束後，福斯汽車有限公司（Volkswagenwerk GmbH），開始大量生產這輛車廠內部稱為 Type 1的車型，這款車型後來在世界上被稱為Beetle金龜車。

從1946年到幣種改革期間，福斯每月大約生產1000輛汽車。（圖：Volkswa...
從1946年到幣種改革期間，福斯每月大約生產1000輛汽車。（圖：Volkswagen提供）

1945年 福斯已產55輛車

英國軍政府在1945年8月投下了2萬輛汽車的訂單。然而在戰後，為工人提供食物和居住空間方面遇到相當大的問題，並且在原料和能源供應上出現瓶頸，進而阻礙了汽車生產。不過，儘管困難重重，在聖誕節後不久，第一輛福斯轎車就成功誕生。狼堡工廠和福斯汽車公司在戰爭結束後僅八個月就收到了遲來的聖誕節禮物。到1945年底，福斯已經生產了足足55輛汽車。

從1946年到幣種改革期間，福斯每月大約生產1000輛汽車。鑑於原料短缺、配給限制以及人工缺乏，福斯汽車不可能生產更多的車輛。這期間福斯汽車負責人為公司建立了銷售和售後服務系統，並於1947年開始出口福斯轎車，為1949年秋季的進一步發展奠定了良好的基礎。

第二次世界大戰結束後，福斯汽車有限公司，開始大量生產這輛車廠內部稱為Type 1...
第二次世界大戰結束後，福斯汽車有限公司，開始大量生產這輛車廠內部稱為Type 1的車型。（圖：Volkswagen提供）

在Beetle這樣非正式名稱的傳播下，該車款在全世界受到熱烈的歡迎，其形象亦深植...
在Beetle這樣非正式名稱的傳播下，該車款在全世界受到熱烈的歡迎，其形象亦深植人心。（圖：Volkswagen提供）

建立民用工廠 成功起點

建立民用工廠並開始批量生產Type 1的決定，是Beetle金龜車成功故事的起點。由於提早重啟，在引入法定貨幣D-Mark(德國馬克)之後，福斯汽車公司在經濟成長中處於非常好的起跑點。在Volkswagen Beetle這樣非正式名稱的傳播下(正式車款名稱為Volkswagen Type 1)，該車款在全世界受到熱烈的歡迎，其形象亦深植人心。

就生產時間和產量而言，Beetle也創下了相當了不起的紀錄。福斯汽車直到2003年才停止在墨西哥生產第一代Beetle。在漫長的銷售期間一共生產了2152萬9464輛Beetle（其中包括德國的1580萬輛），可說是全球汽車史上最暢銷車款。

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