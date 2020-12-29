誰能比他忠誠！80歲買了人生第80輛保時捷

Ottocar購入了他的第80輛Porsche，一輛邁阿密藍的Boxster Spyder。（圖：Porsche提供）

你對汽車 品牌有多忠誠呢？今年80歲的奧地利人Ottocar J可是不折不扣的Porsche粉絲，自1972年他買了人生第一輛Speed Yellow 911 E開始，他就陷入Porsche這個品牌的懷抱裡，多年來他購入了許多輛Porsche車款，甚至得蓋一間倉庫來容納他的愛車，今年，Ottocar購買了他的第80輛Porsche，一輛邁阿密藍的Boxster Spyder。

這輛邁阿密藍的Boxster Spyder是Ottoca從Porsche德國Zuffenhausen工廠所納入，而他也是原廠允許能夠親手為車輛貼上車頭盾牌Logo的少數幾位VIP客戶之一，自1977年他購入911 Carrera 3.0開始就一直維持這樣的交車傳統。也因為Ottoca年輕時擔任業餘賽車 手的經驗驅使，使得他對Porsche的熱愛愈來愈無法自拔。

Ottocar J不僅收藏道路用車，賽車也是收藏品。（圖：Porsche提供）

Ottoca目前收藏的80輛Porsche中，大約有38種不同的車型，包括幾輛賽車，例如Porsche 917、帶有稀有八缸引擎的910，還有956、904和964 Cup。這麼多年來，他擁有9個版本的Carrera RS。根據Ottocar的說法，他一個月內每天可以駕駛不同的汽車，而周末則可以駕駛兩輛汽車，他定期開著約9輛車，包括911 R和991系列、911 Speedster類型。但是，他並沒有透露自己最愛哪一輛Porsche，儘管他經常選擇開出門的是981 Boxster Spyder。

即便80輛Porsche、各種紀念品、獎盃，甚至是Steve McQueen主演的Le Mans電影 等經典收藏充斥著Ottoca的車庫，但已經80歲的Ottoca並沒有想要停止他的Porsche人生，並且正在計畫開著Porsche Cayenne穿越廣闊的泛美公路(Pan-American Highway)來場永生難忘的壯遊。

Ottocar J絕對可以稱之為Porsche狂人。（圖：Porsche提供）

Ottoca表示：「當你活了80年，你其實不再對過去有太多留念，反而對未來有了更多的想法，我仍然會期待未來會發生什麼樣的事」。

Ottocar J他在80歲這年買了人生第80輛Porsche。（圖：Porsche提供）