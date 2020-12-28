分析師：Apple Car有3大不確定 最快2025才會推出

分析師指出，Apple Car有3大不確定性，預估最快要到2025年到2027年才會推出。路透資料照片

Apple Car議題近期沸沸揚揚，不過天風國際證券分析師郭明錤報告指出，市場過於樂觀，Apple Car有3大不確定性，預估最快要到2025年到2027年才會推出。

日前有報導稱，蘋果持續開發自駕車 技術，現在放眼2024年生產客用車，還可能用上其突破性的電池技術。此外媒體日前引述台灣關鍵供應鏈指出，蘋果預計明年9月發表Apple Car，比原先規畫提早至少2年。

郭明錤報告指出，眾多媒體報導蘋果將在明年或2024年推自有品牌電動車 或自駕車，市場對Apple Car過於樂觀。

他認為Apple Car有3大不確定性，包括推出時程、供應商和規格、以及蘋果在電動車和自駕車市場競爭力。

郭明錤指出，Apple Car不是沒有成功的機會，但在產品幾乎沒有任何透明度與能見度下，目前買進Apple Car相關概念股的風險極高。

他指出市場對Apple Car的發布時程過於樂觀，認為Apple Car開發時程目前並不明確，即便一切開發順利，最快也需等到2025年到2027年才會推出；且由於電動車和自駕車市場變化與蘋果對品質的高標準，若Apple Car發布時程延後到2028年後，也不意外。

從供應鏈來看，郭明錤認為目前所謂的Apple Car概念股，僅是市場自行臆測，而非真正的Apple Car供應商。由於電動車和自駕車技術規格仍在演變，現階段要談Apple Car最終規格，言之過早，供應商和規格最快也需到2023年到2025年才有初步決定。

此外郭明錤分析，Apple Car若要成功，關鍵不在硬體，而是大數據和人工智慧AI。不過截至目前為止，蘋果並沒有在既有產品上，展現出顯著的大數據和人工智慧競爭優勢。

明年電動車市場競爭激烈，法人預估明年全球電動車銷量約458萬輛，較今年約286萬輛年成長幅度超過50%，上看60%，其中明年中國電動車銷量可到209萬輛，較今年121萬輛大增逾7成，包括特斯拉（Tesla）、奧迪（Audi）、戴姆勒（Daimler AG）、BMW、福特（Ford）、TOYOTA、Nissan、Volkswagen和中國自主品牌車廠等，將陸續發表電動車新車款。