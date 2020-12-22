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中國掀「新能源車」狂潮 5年後產量將是銷量6倍

記者林則宏／綜合報導
中國各地近年來掀起新能源汽車投資熱潮，圖為北汽昆明基地新能源車輛生產線。(新華社)
中國各地近年來掀起新能源汽車投資熱潮，圖為北汽昆明基地新能源車輛生產線。(新華社)

中國產業投資一窩蜂的現象，又在新能源汽車領域出現。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，預估2025年中國新能源汽車年銷量將超過500萬輛，但年產能將達到3000萬輛。亦即5年後，中國新能源汽車產量將是銷量的6倍。

在2012年中國國務院公布「節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）」後，就為中國新能源汽車投資狂潮揭開序幕。

過去幾年，中國先後推出新能源汽車免徵車輛購置稅和車船使用稅等獎勵措施，中央與地方也積極以財政補貼等手段，鼓勵新能源汽車的投資與消費。

因此，2015年起，中國新能源汽車就進入高速發展期，迄今中國新能源汽車產銷量、保有量已連續五年居世界之冠。

界面新聞統計，從2015年至2020年，中國就新增202個新能源汽車整車生產項目，總投資超過人民幣1.2兆元，總產能規劃達3,000萬輛。

人民網報導，今年1至11月，中國新能源汽車累計銷售110.9萬輛，較去年同期成長3.9%。

界面新聞指出，目前中國新能源汽車整車生產項目數量排名前三的省份分別為江蘇、浙江和江西。其中，江蘇已有31個新能源汽車整車生產項目，比排名第二的浙江多出10個，數量優勢明顯。

在投資金額上，江蘇也遙遙領先，總投資額為人民幣2103億元，在各省總投資額中占比達17.5%。浙江、廣東投資額占總投資額比例也都超過10%。

在規劃產能方面，江蘇的新能源汽車整車生產項目產能規劃已超過500萬輛，江西、浙江的產能規劃也都超過300萬輛。

報導稱，今年截至12月18日，中國新增新能源汽車相關企業數量高達6萬2,661家，比去年同期增加74%，為5年來最高。

目前中國全國新能源汽車相關企業數量更超過19萬家，有6個省份新能源汽車相關企業數量超過1萬家。其中，廣東省企業數量最多，達到2.47萬家。

根據中國汽車工業協會的數據，今年前11個月，中國新能源汽車滲透率達到4.94%。中國「新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）」提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右。

按中國汽車工業協會相關數據推算，2025年新能源汽車銷量將超過500萬輛。但前述202個新能源汽車整車生產項目多將於2025年前投產，若按年產能3000萬輛的規劃計算，屆時中國新能源汽車的產量將是銷量的6倍。

汽車 中國 投資

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