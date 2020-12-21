Toyota社長怒批「禁售燃油車」政策是冠冕堂皇的笑話！

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid。摘自Toyota

在碳排放法規愈趨嚴格的狀態下，傳統內燃機引擎的發展似乎即將走到盡頭，各家車廠近年來無不卯足全力研發全新的電動產品，以因應世界各國如雨後春筍般冒出的「XXXX年後禁售燃油車」政策。然而，卻有一位傳統車廠大老相當不以為然，認為這種政策根本是本末倒置，那就是十分熱愛汽車 的Toyota 社長豐田章男先生(Toyoda Akio)。

這位Toyota品牌最高領導人，在上週參與日本 汽車製造商協會時公開抨擊電動車政策以及日本2035年禁售燃油車政策，並聲稱這些政策將迫使企業投入巨額資金，加上基礎設施的全面設置，加上製造電動車的過程，反而將釋放更多的二氧化碳。

Toyota社長豐田章男大力抨擊「禁售燃油車」政策。摘自Toyota

豐田章男表示：「日本大部分的電都來自於燒煤炭或是天然氣，如果每個人都擁有電動汽車，到了夏季用電尖峰時期，日本的電量將會十分緊繃。當政客們在外面說，『讓我們擺脫所有使用汽油的汽車時』，他們有認真想過這些問題嗎？」

「如果日本政府貿然實施禁售燃油車政策，將導致數百萬人失業，目前汽車產業的商業模式將崩潰。且升級日本的電力基礎設施以支持全面電動汽車化，將花費14萬億日元至37萬億日元的天價。」

面對車廠如此的反彈，日本政府先前傳出2035年禁售燃油車的政策是否還會有變數？即便在此政策下Toyota最引以為傲的Hybrid車款仍然能夠通過這段過渡期，但往後是否真的得在「短時間內」全面電動化，相信不管是政府或是車廠都必須審慎考慮的。