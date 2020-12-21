我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴維理：沒打算指派特別檢察官調查選舉及杭特拜登

輝瑞董事：新冠疫苗每兩、三年追加施打即可

Toyota社長怒批「禁售燃油車」政策是冠冕堂皇的笑話！

記者趙駿宏／綜合報導
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid。摘自Toyota
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid。摘自Toyota

在碳排放法規愈趨嚴格的狀態下，傳統內燃機引擎的發展似乎即將走到盡頭，各家車廠近年來無不卯足全力研發全新的電動產品，以因應世界各國如雨後春筍般冒出的「XXXX年後禁售燃油車」政策。然而，卻有一位傳統車廠大老相當不以為然，認為這種政策根本是本末倒置，那就是十分熱愛汽車Toyota社長豐田章男先生(Toyoda Akio)。

這位Toyota品牌最高領導人，在上週參與日本汽車製造商協會時公開抨擊電動車政策以及日本2035年禁售燃油車政策，並聲稱這些政策將迫使企業投入巨額資金，加上基礎設施的全面設置，加上製造電動車的過程，反而將釋放更多的二氧化碳。

Toyota社長豐田章男大力抨擊「禁售燃油車」政策。摘自Toyota
Toyota社長豐田章男大力抨擊「禁售燃油車」政策。摘自Toyota

豐田章男表示：「日本大部分的電都來自於燒煤炭或是天然氣，如果每個人都擁有電動汽車，到了夏季用電尖峰時期，日本的電量將會十分緊繃。當政客們在外面說，『讓我們擺脫所有使用汽油的汽車時』，他們有認真想過這些問題嗎？」

「如果日本政府貿然實施禁售燃油車政策，將導致數百萬人失業，目前汽車產業的商業模式將崩潰。且升級日本的電力基礎設施以支持全面電動汽車化，將花費14萬億日元至37萬億日元的天價。」

面對車廠如此的反彈，日本政府先前傳出2035年禁售燃油車的政策是否還會有變數？即便在此政策下Toyota最引以為傲的Hybrid車款仍然能夠通過這段過渡期，但往後是否真的得在「短時間內」全面電動化，相信不管是政府或是車廠都必須審慎考慮的。

Toyota社長豐田章男。摘自Lexus Enthusiast
Toyota社長豐田章男。摘自Lexus Enthusiast

日本 汽車 Toyota

上一則

Subaru透露新世代WRX發表時程 WRX STI上看400匹

延伸閱讀

日本「昆蟲零食販賣機」蚱蜢、蠍子、蜘蛛任君挑

日本「昆蟲零食販賣機」蚱蜢、蠍子、蜘蛛任君挑
吐司冷凍後乾又柴…日本達人「妙招」能鎖住美味

吐司冷凍後乾又柴…日本達人「妙招」能鎖住美味
瘋「鬼滅之刃」 日本小女孩當神膜拜

瘋「鬼滅之刃」 日本小女孩當神膜拜
日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗

日本武田藥品 最快1月在日本試驗莫德納疫苗

熱門新聞

Mitsubishi Engelberg Tourer Concept。取材自Mitsubishi

等了8年！大改款Mitsubishi Outlander明年2月登場

2020-12-13 01:52
Hyundai在今年9月中正式揭曉全新第四代Tucson，前衛的外觀設計令人想忘也難。（取材自Hyundai）

Hyundai不敗車款！Tucson Plug-in Hybrid插電休旅亮相

2020-12-16 01:25
Nissan Sentra、Genesis G80與Hyundai Elantra入圍了2021北美年度風雲車 (Car of the Year) 最終決選名單。 摘自Genesis、Nissan、Hyundai

日韓3房車大車拚！2021北美年度風雲車決選名單公布

2020-12-18 12:02
本田汽車出現傳動軸可能斷裂、車窗開關過熱和軟體等問題，須召回共140萬台車檢修。(美聯社)

開關過熱、軟體問題…本田召回140萬輛車

2020-12-17 20:57
特斯拉電池組（示意圖）。（美聯社）

電動車電池成本 首見降至100元/kWh以下！但有玄機

2020-12-16 23:44
Nissan Armada全新的車頭造型相當年輕現代化。 （圖：Nissan提供）

北美受歡迎！Nissan Armada新年式 8人座全尺寸SUV升級

2020-12-15 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻
兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼