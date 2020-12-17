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睽違7年 日車手再戰F1！Red Bull小牛車隊簽下角田裕毅

記者張振群／綜合報導
Red Bull Junior Team車隊宣布，2021年F1賽季將由日本車手角田裕毅出任。（圖：Red Bull提供）
Red Bull Junior Team車隊宣布，2021年F1賽季將由日本車手角田裕毅出任。（圖：Red Bull提供）

Yuki Tsunoda（角田裕毅）是Red Bull Junior Team車隊的成員之一，也是Honda的年輕車手培訓計畫（Young Driver Programme）的成員，他在今年於FIA F2錦標賽中，為卡林車隊（卡林車隊）奪下第3名。這個成績讓這位來自日本神奈川縣的20歲男孩，有資格獲得一級方程式超級駕照（F1 Super License）。

角田裕毅今年於FIA F2錦標賽中為卡林車隊奪下第3名。這個成績讓這位來自日本神...
角田裕毅今年於FIA F2錦標賽中為卡林車隊奪下第3名。這個成績讓這位來自日本神奈川縣的20歲男孩，有資格獲得一級方程式超級駕照。（圖：Red Bull提供）

在2018年贏得日本F4錦標賽冠軍之後，角田裕毅移居歐洲參加FIA F3錦標賽，並於該賽季登上3次頒獎台，以及獲得1次冠軍，成為排位第9名的車手。2020年，角田裕毅進入F2錦標賽，並在該賽季獲得了極佳的成績，包含登上7次頒獎台，拿下2場正賽冠軍、1場衝刺賽冠軍。

角田裕毅最近在伊莫拉的安佐與迪諾•法拉利賽道進行測試，駕駛一輛2018年F1賽車...
角田裕毅最近在伊莫拉的安佐與迪諾•法拉利賽道進行測試，駕駛一輛2018年F1賽車行駛了300公里，且於12月15日在阿布達比的年輕車手測試中駕駛Scuderia AlphaTauri。 （圖：Red Bull提供）

距離上次有日本車手參加F1大賽是：2014年由Kamui Kobayashi參加2014年阿布達比大獎賽。角田裕毅說：「像大多數賽車手一樣，參加F1一直是我的目標，因此我非常高興聽到這個消息。我要感謝Scuderia AlphaTauri車隊、Red Bull和Marko博士給我這次機會，當然還要感謝Honda所有人在我職業生涯中給予的所有支持，讓我有機會參加歐洲大賽。以及我必須感謝截至目前為止，與我一同齊心協力的車隊，特別是卡林車隊，他們讓我在今年學到了很多東西。我知道明年我將帶著許多日本F1車迷的期待前進，我也將為了他們全力以赴。」

角田裕毅表示：「我要感謝Scuderia AlphaTauri車隊、Red Bu...
角田裕毅表示：「我要感謝Scuderia AlphaTauri車隊、Red Bull和Marko博士給我這次機會，當然還要感謝Honda所有人在我職業生涯中給予的所有支持，讓我有機會參加歐洲大賽。」 （圖：Red Bull提供）

車隊老闆Franz Tost補充說：「Red Bull已經關注角田裕毅的賽車職涯好一段時間了，我相信他將成為我們車隊寶貴的資產。看到他今年在F2的表現，他不僅展現了對競速的野心，也充分表現了他的優秀技術的複合能力。

當他11月在Imola駕駛我們的2018年賽車進行測試的期間，我們發現他在賽事模擬中的圈速一致性很高，而且他在過程中不斷進步，更提供給我們的工程師許多有用的回饋。此外，他與Honda工程師的合作上無縫接軌，這肯定是很有幫助的。在本周阿布達比的測試中，他成功證明了自己是一名快速學習者，而且他已經準備好要邁向一級方程式賽車的最高殿堂了。」

車隊老闆Franz Tost補充說：「Red Bull已經關注角田裕毅的賽車職涯...
車隊老闆Franz Tost補充說：「Red Bull已經關注角田裕毅的賽車職涯好一段時間了，我相信他將成為我們車隊寶貴的資產。 （圖：Red Bull提供）

認識更多關於角田裕毅車手的資訊

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