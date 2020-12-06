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歐美日紛祭禁售燃油車計畫 2030年會是綠能車分界點？

編譯洪啟原／綜合外電
BMW iX3與內燃機X3外觀最大的不同，在於純電休旅iX3採用了封閉式腎形水箱護罩，與可降低風阻係數的輕量化空氣力學鋁圈。 （取材自BMW）
BMW iX3與內燃機X3外觀最大的不同，在於純電休旅iX3採用了封閉式腎形水箱護罩，與可降低風阻係數的輕量化空氣力學鋁圈。 （取材自BMW）

NHK報導，日本經濟產業省接近做出一項決定，將在2030年代中期禁賣汽油車，加入世界各國致力減少碳排量、及轉向電動車熱潮的行列。

共同社指出，日本這項決定有助促進全國轉向全電動車、燃料電池電動車、油電混合動力車及插電式混合動力車，並有助日相菅偉義進一步落實2050年達成碳中和的目標。

在歐洲，英相強生上月18日宣布，2030年起禁售汽、柴油新車，比原定時間提前五年，凸顯強生推動綠能革命，在2050年前達到淨零碳排的決心。挪威與荷蘭計畫2025年起禁售汽、柴油新車，瑞典宣布將在2030年起禁售汽油車及柴油車，愛爾蘭、冰島、丹麥也預計2030年禁售燃油車。

美國加州州長紐森9月已簽署行政命令，要求加州2035年起不得銷售由汽、柴油驅動的新車，成為全美第一個頒布此類禁令的州。

在亞洲，中國2015年起就成為全球電動車的領導者，並訂下2025年生產700萬輛電動車的目標。印尼政府則在2017年宣布，2040年起禁止銷售汽、柴油車。

不過，也有車主對催油門時的轟鳴聲情有獨鍾。德國車廠保時捷（Porsche）宣布，將投資2400萬美元研發一款號稱碳中和的「e燃料」，用在配備傳統燃油引擎的車輛，提供更環保的選擇給燃油車車主。

ŠKODA Enyaq iV共有50 iV、60 iV、80 iV、80x iV...
ŠKODA Enyaq iV共有50 iV、60 iV、80 iV、80x iV與RS iV共五種動力車型可選擇。（取材自ŠKODA）

電動車 加州 日本

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