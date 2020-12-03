我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

阿里巴巴入股AutoX 深圳測試無人駕駛汽車

記者蔡敏姿／綜合報導
阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創公司AutoX已在深圳市區測試無人駕駛出租車。（取材自網易財經）
阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創公司AutoX已在深圳市區測試無人駕駛出租車。（取材自網易財經）

阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創公司AutoX於3日表示，已在深圳市區測試無人駕駛出租車，使用沒有安全駕駛員和遠程操作員的飛雅特克萊斯勒汽車，此服務尚未向公眾開放。

AutoX於2016年在美國矽谷成立，總部設在香港，阿里巴巴和東風汽車為公司主要投資者，而深圳和上海是AutoX進入中國市場的首批城市。

AutoX將有一個25輛無人駕駛汽車車隊在深圳測試，在另外幾個城市也有五輛展開測試。AutoX的其他投資金主包括東風集團與上汽集團。

今年7月，AutoX獲准在美國加州一般道路進行無前座安全員的乘用車測試，是繼Alphabet旗下Waymo之後的第二家公司。

對手WeRide及百度也在中國進行無人駕駛汽車的測試，但設有遠程遙控中心，以便必要時控制汽車，而AutoX將不會有遠程遙控中心。AutoX執行長肖健雄表示，在當前的通訊基礎建設之下，由於5G訊號並不穩定，遠程遙控會有安全問題，駭客可能對汽車發動攻擊。

網易財經報導，在中國，豐田支持的小馬智行和滴滴出行等公司也在測試自動駕駛汽車，但車上都會配備一到兩名安全司機。在緊急情況下，這些人會接管汽車控制。

汽車 投資 中國

上一則

Mazda 2要停產了 未來以Toyota Yaris貼牌販售？

延伸閱讀

認識才兩天…深圳男性侵醉酒女同事 一審判刑三年半

認識才兩天…深圳男性侵醉酒女同事 一審判刑三年半
印度再多禁43個中國應用程式 阿里巴巴購物在列

印度再多禁43個中國應用程式 阿里巴巴購物在列
放軟身段表態支持 阿里巴巴CEO張勇：網路平台反壟斷 非常必要

放軟身段表態支持 阿里巴巴CEO張勇：網路平台反壟斷 非常必要
雙11烏龍包裹 跑遍深圳、哈爾濱、黑龍江、內蒙古

雙11烏龍包裹 跑遍深圳、哈爾濱、黑龍江、內蒙古

熱門新聞

由於有引擎問題的160萬輛車召回太慢，現代和起亞兩大韓國汽車廠27日同意，在美國支付2億1000萬元罰款。(美聯社)

問題車召回太慢 現代、起亞繳2.1億罰款

2020-11-27 21:45
小改款BMW X7測試車。（取材自Motor1）

分離式頭燈？BMW X7再度更新設計

2020-11-30 01:29
美國快遞業者因業務大增，正鬧廂形貨車荒。（路透）

電子商務旺 包裹數量激增 美國鬧廂形貨車荒！

2020-11-26 05:25
保時捷首次以「Porsche Unseen」為主題，出版從2005至2019年共15輛概念車款的設計研究。( 圖:Porsche提供)

這是Taycan？保時捷首度揭開原型車概念設計

2020-11-27 00:04
IIHS研究表示：過度信任半自動駕駛技術相當危險。( 圖:IIHS提供)

研究：過度信任半自動駕駛技術 駕駛漸喪失專注力

2020-11-30 21:33
ŠKODA在去年銷量達到124萬2800輛，不過今年受到新冠肺炎疫情影響，年銷量能否再突破百萬輛仍觀看第四季的銷售表現。(取材自ŠKODA)

還能締造年銷百萬紀錄嗎？ŠKODA前3季銷量大跌21%

2020-12-01 22:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報