阿里巴巴入股AutoX 深圳測試無人駕駛汽車

阿里巴巴投資的自動駕駛汽車初創公司AutoX已在深圳市區測試無人駕駛出租車。（取材自網易財經）

阿里巴巴投資 的自動駕駛汽車 初創公司AutoX於3日表示，已在深圳市區測試無人駕駛出租車，使用沒有安全駕駛員和遠程操作員的飛雅特克萊斯勒汽車，此服務尚未向公眾開放。

AutoX於2016年在美國矽谷成立，總部設在香港，阿里巴巴和東風汽車為公司主要投資者，而深圳和上海是AutoX進入中國 市場的首批城市。

AutoX將有一個25輛無人駕駛汽車車隊在深圳測試，在另外幾個城市也有五輛展開測試。AutoX的其他投資金主包括東風集團與上汽集團。

今年7月，AutoX獲准在美國加州一般道路進行無前座安全員的乘用車測試，是繼Alphabet旗下Waymo之後的第二家公司。

對手WeRide及百度也在中國進行無人駕駛汽車的測試，但設有遠程遙控中心，以便必要時控制汽車，而AutoX將不會有遠程遙控中心。AutoX執行長肖健雄表示，在當前的通訊基礎建設之下，由於5G訊號並不穩定，遠程遙控會有安全問題，駭客可能對汽車發動攻擊。

網易財經報導，在中國，豐田支持的小馬智行和滴滴出行等公司也在測試自動駕駛汽車，但車上都會配備一到兩名安全司機。在緊急情況下，這些人會接管汽車控制。