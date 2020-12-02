保時捷投資2400萬元研發e燃料 用於傳統引擎

保時捷Taycan 4S。（路透）

德國保時捷（Porsche）車廠將投資 2400萬美元研發「e燃料」，公司表示，「e燃料」是一種碳中和燃料，在配備傳統引擎的車輛上，用以取代汽油。它的功能類似汽油，提供目前車主和骨董車更環保的駕駛選擇。

財經網站CNBC指出，開發這樣的燃料，將允許保持捷與其他車廠可以繼續生產一些經典車款，車輛繼續使用傳統引擎，而不必另外開發新型的電動車 款。例如，Porsche 911。

保時捷母公司福斯（Volkswagen）宣布這項投資的合作夥伴包括：西門子（Siemens）旗下的可再生能源部門、能源公司AME以及智利石油 公司ENAP等公司。最快2022年就能開始生產「e燃料」。

生產「e燃料」是由空氣中濾出二氧化碳，與水中的氫氣混合，產生合成甲醇。此一可再生甲醇，運用艾克森美孚（Exxon Mobil）授權的MTG技術，可轉化為汽油。使用此燃料的車輛所排放的二氧化碳，將只會是製造合成燃料之初由空氣中濾來使用的量。不過使用「e燃料」車輛的引擎能需以機油潤滑。

保時捷表示，投資「e燃料」的計畫並不影響公司既定的電動車發展規畫。保時捷目標在2025年之前，半數銷售車款要是電力驅動，包括全電動或油電混合車款。