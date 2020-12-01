還能締造年銷百萬紀錄嗎？ŠKODA前3季銷量大跌21%

ŠKODA在去年銷量達到124萬2800輛，不過今年受到新冠肺炎疫情影響，年銷量能否再突破百萬輛仍觀看第四季的銷售表現。(取材自ŠKODA)

隸屬於VAG集團下的捷克品牌ŠKODA，2019年以124萬2800輛的銷量成績坐收後，達成了品牌首次連六年年銷量突破百萬輛的成就，然而，在今年全球受到新冠肺炎疫情 的壟罩之下，品牌銷量也因此受到了不小的傷害。

儘管在這三年內推出了全新五門掀背Scala、全球戰略化小休旅 Kamiq、首度加入電氣化選擇的小改款Superb，而佔品牌銷量最大宗的Octavia也推出了全新第四代車型，常理而言銷售情況應會有所增加，但因肆虐的疫情曾導致這家捷克車商在第二季停工39天，讓生產計劃與交車安排全部受到影響，讓ŠKODA在今年上半年僅交付了426,700輛。

隨著時間進入7、8、9月的第三季，全球各地在當時逐漸解封，連帶刺激了人類的食、衣、住、行、育、樂，在消費與生產漸漸步回正軌後，ŠKODA也在這三個月裡交付了29萬5200輛，使得品牌在今年前三季累積達到72萬1900輛的銷售成績，儘管較去年同期相比大跌21%，但也讓原廠燃起繼續挑戰年販百萬輛目標的希望。

回溯ŠKODA前三季在全球各地的銷售情況，除了品牌第四大市場俄羅斯為正常成長外，其餘如歐洲、中國 等地區皆是雙位數下跌，其中，品牌最大宗的中國市場更是暴跌了35.8%，而品牌第二大市場的德國，在今年前三季的銷售也衰退22.6%，至於ŠKODA自家捷克市場同樣受到疫情影響，前三季銷售相較去年同期下滑了11.3%。