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研究：過度信任半自動駕駛技術 駕駛漸喪失專注力

記者趙駿宏／綜合報導
IIHS研究表示：過度信任半自動駕駛技術相當危險。( 圖:IIHS提供)
IIHS研究表示：過度信任半自動駕駛技術相當危險。( 圖:IIHS提供)

在智慧駕駛輔助科技ADAS愈趨進步的現代，基本上若新發表的車款沒有配備這些系統，那在市場上的價值就愈來愈低，尤其當電動車迅速崛起後，半自動駕駛技術更是各車廠兵家必爭的配備。不過把開車這件事完全交給電腦真的妥當嗎？

IIHS美國公路安全保險協會近期發表了一項與麻省理工學院AgeLab共同研究的最新報告，研究內容表示，現代人們愈來愈依賴ADAS的結果，導致許多駕駛在行駛途中經常性的雙手離開方向盤，導致行車的專注力喪失，發生意外的風險也逐漸增加。

為了研究駕駛輔助系統ADAS對駕駛造成的影響，研究人員對馬薩諸塞州20名研究志願者進行了採樣，透過雙手離開方向盤的次數，或是注意力不集中的情形，如滑手機、把玩中控螢幕的行為，觀察志願者在一個月內使用ADAS的駕駛行為，並蒐集相關資料來判斷出ADAS系統如何讓駕駛漸漸失去專注力。

這些相對穩定的駕駛輔助系統介入後，卻讓駕駛喪失了注意力。 (圖:BMW提供)
這些相對穩定的駕駛輔助系統介入後，卻讓駕駛喪失了注意力。 (圖:BMW提供)

受測時共分為兩組20輛車，一組的10人一人駕駛一輛配有ACC系統的Land Rover Range Rover Evoque。另一組的10人則被分配到具有ACC和Pilot Assist的Volvo S90，Pilot Assist技術能將ACC結合車道維持，形成最初階的Level 2半自動駕駛系統。(國際汽車工程師學會(SAE International)將自動駕駛系統區分為Level 0至Level 5)

IIHS在研究報告裡指出，當駕駛們第一次拿到車輛時，無論他們是手動駕駛，使用ACC還是使用ADAS駕駛輔助系統，他們雙手離開方向盤頻率幾乎沒有差異。然而在一個月後，使用ADAS的駕駛雙手離開方向盤、專注力喪失的頻率則要高出許多，且對開著有Pilot Assist的S90駕駛的影響更勝於僅有ACC的Range Rover Evoque。

在連續使用ADAS系統一個月後，駕駛員雙手離開方向盤的機率是一開始的兩倍以上，與手動駕駛相比，在習慣了車道維持系統後，他們將雙手從方向盤上移開的可能性高達12倍以上。

Ford Focus全新搭載Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系...
Ford Focus全新搭載Ford Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2的自動駕駛。 (圖:Ford提供)

IIHS強調，即便Volvo的Pilot Assist和其他類似的系統(如Tesla的AutoPilot、Cadillac的Super Cruise、Mercedes-Benz的Intelligent Drive)的主要意義並非取代駕駛員，因此駕駛必須隨時處在可以控制車輛並能判定路況的狀態，但這些相對穩定的系統介入後，卻讓駕駛喪失了注意力，對路況的警戒心也大幅下降。

民眾必須要了解一件事，即便業務員將系統的功能吹上天，但目前任何的駕駛系統都旨在輔助，事實上都還是得靠駕駛本身的觀念才是正確的，在遇到緊急事故或是系統無法判讀時才能保障安全。

IIHS在報告最後表明，過度信任科技才是最危險的事。在近期的車禍事故中，我們都能看見許多是因為不當使用ADAS所造成的結果。

用ADAS的駕駛雙手離開方向盤、專注力喪失的頻率則要高出許多。(取材自motor...
用ADAS的駕駛雙手離開方向盤、專注力喪失的頻率則要高出許多。(取材自motor1.com)

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不只安全科技配好配滿 VOLVO甚至還有交通事故調研小組

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