我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

搞錯劑量！牛津疫苗試驗有問題 要重新再來

這是Taycan？保時捷首度揭開原型車概念設計

記者張振群／綜合報導
保時捷首次以「Porsche Unseen」為主題，出版從2005至2019年共15輛概念車款的設計研究。( 圖:Porsche提供)
保時捷首次以「Porsche Unseen」為主題，出版從2005至2019年共15輛概念車款的設計研究。( 圖:Porsche提供)

保時捷（Porsche）首次以「Porsche Unseen」為主題，出版從2005至2019年共15輛概念車款的設計研究。內容不僅涵蓋對設計過程的獨到見解，更展示從設計圖到車輛生產的過程。保時捷執行長Oliver Blume表示：「世界上有許多人喜歡保時捷跑車永恆而創新的設計。對我們來說，有遠見的設計研究是成功的基礎：替保時捷未來車款提供點子，並將品牌悠久傳統與開創性的未來技術結合。」

這款閃亮的銀色Vision Turismo原型車是為了研究配備後置引擎的四門跑車所打造的。「但是後來我們發現，如果採用純電驅動能更完整地實現這個想法。」保時捷設計部門Style Porsche副總裁Michael Mauer說道。因此，Vision Turismo成為了保時捷首部純電跑車Taycan的開發藍圖。

Vision Turismo原型車是為了研究配備後置引擎的四門跑車所打造的。保時...
Vision Turismo原型車是為了研究配備後置引擎的四門跑車所打造的。保時捷設計部門Style Porsche副總裁Michael Mauer表示：後來我們發現，如果採用純電驅動能更完整地實現這個想法。( 圖:Porsche提供)

Michael Mauer描述設計過程時說道：「我們的願景並不是讓每輛車都上路，相反地，是建立創意思維與未來連結，並使品牌能持續發展。」跑車設計過程首先以草圖和3D模型建構概念，下一步是打造1:3比例模型，接著才是1:1模型。

Michael Mauer表示：「虛擬世界是第一步，但是你必須在現實中實際體驗那非比尋常的模型，才能了解其令人驚訝的比例。保時捷僅有一個設計工作室，且其緊鄰開發部門。Weissach是我們的設計中心，與其在北美或亞洲等大都市開設先進的設計工作室，不如讓設計師從世界各地來到魏薩赫，在保時捷品牌的核心理念之下創造全新的跑車。」保時捷設計工作室有超過120位設計師，包含：內裝、外觀、色彩和材料專家；以及模型製作者、建模者和研究工程師。

Michael Mauer表示：「虛擬世界是第一步，但是你必須在現實中實際體驗那...
Michael Mauer表示：「虛擬世界是第一步，但是你必須在現實中實際體驗那非比尋常的模型，才能了解其令人驚訝的比例。」保時捷設計工作室有超過120位設計師，包含：內裝、外觀、色彩和材料專家；以及模型製作者、建模者和研究工程師。( 圖:Porsche提供)

保時捷秉持著核心理念開發跑車，並以此建立品牌形象。長遠來看，這些概念車的特點影響了所有車型的外觀，未來車型的設計語言則從長期願景發展而來。然而，在這個過程裡，更高層次的目標是將源自保時捷的設計DNA與最頂尖的跑車工程技術結合。一方面，這確保了保時捷未來車型的創新能力，另一方面，也為保時捷豐沛的品牌歷史提供了進化參考。

概念車 DNA

上一則

電子商務旺 包裹數量激增 美國鬧廂形貨車荒！

延伸閱讀

洛縣疫情惡化 145人就1人染疫 較兩個月前大增

洛縣疫情惡化 145人就1人染疫 較兩個月前大增
網購騙很大 訂無人機來飛機模型

網購騙很大 訂無人機來飛機模型
他開保時捷最新款電動車訪友 油門一催連撞壞2車

他開保時捷最新款電動車訪友 油門一催連撞壞2車
圖輯／紐約植物園假日火車秀 線上搶先看

圖輯／紐約植物園假日火車秀 線上搶先看

熱門新聞

英國首富瑞特克利夫將與南韓現代汽車聯手，為氫燃料電池車進入主流提供助力。彭博資訊

英國首富與南韓現代汽車攜手 助氫燃料電池車打入主流

2020-11-23 00:11
一台保時捷最新款電動車Taycan連撞兩台車。取材自sun

他開保時捷最新款電動車訪友 油門一催連撞壞2車

2020-11-23 00:21
義大利警方為了運送移植臟器，決定出動藍寶堅尼警車。(取材自Forbes JAPAN)

藍寶堅尼警車 2小時狂飆500公里救人命

2020-11-24 02:00
Subaru在18日發表了第二代2+2 FR跑車BRZ。（圖：Subaru提供）

第2代Subaru BRZ發表 升級2.4升引擎、228匹馬力

2020-11-20 02:10
馬斯克表示，正在研發續航力可達1000公里的電動車電池。（路透）

馬斯克考慮為歐洲開發小型車 續航力千里電池研發中

2020-11-24 22:23
McLaren Artura預告圖。(圖：McLaren提供)

全新油電超跑 McLaren Artura將於2021年登場

2020-11-26 00:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出
美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼