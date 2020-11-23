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開全球限量75台的超跑去麥當勞得來速 會發生什麼事？

記者趙駿宏／綜合報導
McLaren Senna GTR。McLaren提供
McLaren Senna GTR。McLaren提供

開著車去麥當勞得來速點餐，對普羅大眾來說可能是日常再一般不過的事，但如果今天是要你開一輛，全球限量75台的McLaren Senna GTR去得來速，那麼心理的壓力就有點大了吧。

截自Novitec Group影片
截自Novitec Group影片

其實McLaren Senna GTR原本的設定就是是一輛僅能在賽道上行駛的車款，基本上是不太可能在一般道路上看見它，更何況是去買麥當勞了。除了搭載與標準版Senna同一具4.0升雙渦輪增壓V8汽油引擎外，還加裝了鉻鎳鐵合金與鈦合金的排氣尾管，讓引擎最大馬力達到825hp，扭力輸出為81.6kgm。

截自Novitec Group影片
截自Novitec Group影片

且Senna GTR既然是專為賽道設計，當然得經過全車輕量化，讓整體車重僅1,188 公斤，馬力重量比為1.44，並且全車配大面積且誇張的空力套件，在時速250km/h時最高能提供 1,000 公斤下壓力，要比標準版Senna的800公斤還要高。

即便有這麼驚人的實力，但德國知名改裝廠Novitec Group卻只想要完成使用Senna GTR去得來速買麥當勞的這麼一個小小的願望。

截自Novitec Group影片
截自Novitec Group影片

首先，必須得找一間得來速通道夠寬闊的麥當勞，然後再開到點餐的麥克風前，撥開那小小的窗戶(因為賽車沒有玻璃窗)，同時因為引擎和排氣聲浪太大，無法和店員進行溝通，還必須先將引擎熄火才能順利點餐。再選擇完餐點後，真正的難關才要開始，因為店員無法將餐點完整的塞進你的小窗戶，你的漢堡或是薯條可能會受到一點擠壓，更不用說是可樂之類的飲料了，還得花點時間才能拿進車內。

不過相比點餐時的尷尬，Senna GTR的尾翼可是相當稱職的扮演好它餐桌的角色，或許這才是它在日常駕駛上最大的功用吧。

影片來源：YouTube (15:58處開始)

麥當勞 德國 賽車

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