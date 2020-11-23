英國首富與南韓現代汽車攜手 助氫燃料電池車打入主流

英國首富瑞特克利夫將與南韓現代汽車聯手，為氫燃料電池車進入主流提供助力。彭博資訊

英國首富瑞特克利夫（Jim Ratcliffe）將與南韓的現代汽車 聯手，為氫燃料電池車進入主流，提供所需助力。

瑞特克利夫旗下化工集團英力士（Ineos）將探索各種機會，生產和供應氫給現代，後者自2013年就開始量產氫燃料電池車。現代要建構能讓Nexo休旅 車等車款在歐洲流行起來所需的基礎設施，年產30萬噸氫的英力士可扮演重要角色。而英力士打算明年推出類似Land Rover的休旅車Grenadier，也有可能搭載現代的燃料電池系統。

根據彭博億萬富翁指數，現年68歲的瑞特克利夫身價高達259億美元，他若協助推動氫經濟，將為旗下公司生產的氣體----鹵水電解製造氯時的副產品----找到更有吸引力的用途。英力士目前拿這些氣體做燃料和煉油廠脫硫處理。

儘管電池電動車快速成長，但現代和豐田 汽車仍因其技術優勢，看好燃料電池車未來有龐大潛力。氫儲氣罐的補充比電池充電的速度快，而且燃料電池可提供較強大的續航力，尤其是車重比較重的車輛。

現代訂定2030年前、在歐洲氫燃料卡車市場搶下15%市占率的目標，瞄準的國家包括德國和荷蘭。該公司今年出貨首批氫燃料卡車給瑞士，並計畫2025年前能生產1600輛。

與現代合作也提供英力士計畫進軍汽車市場的助力。瑞特克利夫於2019年宣布打造休旅車的計畫。Grenadier會先採用寶馬（BMW）提供的汽缸汽油和柴油引擎，但英力士未來將評估採現代燃料電池系統的適配性。