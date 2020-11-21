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「銀十」後續暢旺 中國汽車11月產銷增幅亮眼

記者李仲維／即時報導
圖為20日登場的第18屆廣州國際汽車展覽會，疫情下仍吸引不少的參觀人潮。（新華社）
圖為20日登場的第18屆廣州國際汽車展覽會，疫情下仍吸引不少的參觀人潮。（新華社）

「金九銀十」之後的中國車市，跑出受人矚目的加速度。

每日經濟新聞報導，乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）的最新數據顯示，11月第一周，中國國內乘用車日均零售量為3.5萬輛，年增20%，月增42%，零售表現平穩。

乘聯會認為，由於目前宏觀經濟環境穩定，新冠疫情因素有個別苗頭，消費者對冬季出行的個性化選擇，帶動購車熱情相對較高，目前市場零售較強也帶來經銷商的銷售信心穩定，因此經銷商的出貨節奏也加快，形成更良好的月度銷售節奏，從而使月初增速改善，月底的衝刺壓力減少。

從批發銷量來看，11月第一周，主要廠商批發銷量達到日均4萬輛，比去年同期增長8%。受10月初「十一」假期期間廠商批發量偏低的影響，11月第一周比10月第一周增長136%。從進貨節奏來看，中國乘用車市場管道運行狀態明顯改善。

尤其值得注意的是，在車市加速回暖之下，利多政策仍在不斷加碼。11月18日，國務院常務會議表明堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農村消費潛力，首先要穩定和擴大汽車消費。

在此之前，海南、新疆、昆明等多地均推出汽車消費刺激政策。例如11月2日，海南省推出憑房產可參加小客車增量指標搖號的新規定。

乘聯會認為，中國11月進入乘用車市的冬季旺銷期，核心推動力是中低價位的自主品牌的持續年底增量。同時，疫情影響下的今年新品上市節奏延到第3季，真正的量要到第4季才會顯現。

此外，多地促消費政策持續發力，且基本在12月到期，隨著時間臨近，消費者購車搶政策末班車的效應更明顯。此外，11月有21個工作日，較10月增加4個工作日，因此車市銷量增長動力相對較大。

浙商證券股份有限公司研究員王敬分析，預計第4季中國國內乘用車銷量有望年增10%以上，2021年全年乘用車銷量增速有望達13%至15%。

此外，華晨汽車集團20日正式破產重組，業界人士認為，作為遼寧省重點企業，華晨汽車尚不至於破產清算，下一步很可能會進行重整，意味中國汽車市場正在加速洗牌。

中國 汽車 破產

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