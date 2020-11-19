最速四門房車 Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+刷新紀錄

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+再度重回紐柏林最速四門房車寶座。(取材自Mercedes-Benz)

早已成為眾家好手挑戰目標的紐柏林北賽道（Nürburgring Nordschleife），不論是房車、休旅 車、量產車等，通通都要跑個幾回紐柏林提升足以當作廣告宣傳的經驗值，而最速四門房車這個部分，在近幾年其實已經陸續換過多位選手！

包括Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio、Jaguar XE SV Project 8、Porsche Panamera Turbo等車款，都曾拿下紐柏林最速四門房車頭銜，其中，2018年於日內瓦車展中發表並在該年10月奪得紐柏林最速量產四門轎車王座的Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 63 S 4MATIC+，沒想到在近期又再度刷新自身紀錄！

2018年也當過紐柏林最速四門房車的Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+，在今年11月又刷新兩年前跑出的紀錄。(取材自Mercedes-Benz)

此次由Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+研發工程師Demian Schaffert負責駕駛，根據官方認證數據顯示，在20.6公里長的版本 (不含T13區的直線測量段)，Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+締造了7分23秒009的成績，刷新2018年跑出的7分25秒41紀錄外，還超越8月達成7分29秒81的小改款Porsche Panamera Turbo，同時也比2017年由Jaguar XE SV Project 8創下的7分23秒124還快！而包含直線測量的全賽道、完整的20.832公里，這輛性能四門房車也只花了7分27秒800！

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+締造了7分23秒009的成績，再度榮登紐柏林最速四門量產房車寶座。(取材自Mercedes-Benz)

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+本體搭載一具4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力可爆發出629hp/91.8kgm，從零加速至100km/h更只需要3.2秒就能完成。而近期重新挑戰紐柏林北賽道的Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+，配有AMG Performance 4MATIC+主動式四輪驅動系統、主動式後輪轉向系統、後電子差速器、AMG Dynamics模式，足下則配置了米其林Pilot Sport Cup2車胎，幫助了車輛在紐柏林北賽道的操駕表現。