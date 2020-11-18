賓士德國不來梅廠新成就！第900萬輛新車慶賀下線

近年隨著電動化轉型之下，賓士Bremen廠也導入生產EQC電動車並於日前創造新紀錄。 （圖：Mercedes-Benz提供）

豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）在德國 當地有許多工廠與生產基地，其中Bremen（不來梅）最常被多人提起。因為這裡不僅是德國第二大港口、第五大工業城市所在地，廠內生產新車之一為品牌最熱賣的C-Class車系。近年隨著電動化轉型之下，賓士Bremen廠也導入生產EQC電動車 並於日前創造新紀錄。

賓士日前發出新聞稿宣布，Bremen廠自1978年2月開始生產賓士新車以來，至2020年9月已經累積生產達到900萬輛規模。當中，這第900萬輛新車還是在2019年才開始量產的EQC電動車。不僅是賓士未來轉型的重點作品，對於Bremen廠來說也是個別具意義的里程碑，代表下個世代汽車發展的重要歷程。

德國Bremen車輛生產基地，其實是個歷史相當悠久的廠區。早在1938年時為Borgward品牌的生產所在地，之後被Hanomag接管生產輕型卡車與建築機械等。直到1969年Daimler-Benz購入Hanomag-Henschel股份之後順勢接手Bremen廠相關業務再將工廠合併至集團內，陸續加強生產能力，成為品牌重心之一。

豪華車廠賓士在德國當地有許多工廠與生產基地，其中Bremen（不來梅）廠最常被多人提起。 （圖：Mercedes-Benz提供）

賓士Bremen廠目前共生產10款新車，除剛剛提及的EQC電動車之外，還有品牌最熱賣的C-Class車系、GLC休旅 車等。在2020年7月時，賓士Bremen廠還針對小改款E-Class進行產線轉換，不僅能生產E-Class Coupe/E-Class Coupe Convertible，還能與C-Class Coupe/C-Class Coupe Convertible在同一條生產線上組裝，大幅提升效率。