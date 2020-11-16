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更環保！保時捷以碳中和為前提打造純電跑車Taycan工廠

記者張振群／綜合報導
保時捷從製程源頭，便以永續發展為願景，逐步落實。Taycan不僅以保護環境及社會為己任，更為品牌奠定永續發展的新傳統。Porsche提供
保時捷從製程源頭，便以永續發展為願景，逐步落實。Taycan不僅以保護環境及社會為己任，更為品牌奠定永續發展的新傳統。Porsche提供

保時捷（Porsche）將和承襲品牌賽道精神與卓越基因的首部純電跑車Taycan一起進入數位化嶄新時代。值得一提的是：保時捷從製程源頭，便以永續發展為願景，逐步落實。Taycan不僅以保護環境及社會為己任，更為品牌奠定永續發展的新傳統。

保時捷自2014年以來，已減少超過75％汽車製造相關的二氧化碳排放量，其中能源消...
保時捷自2014年以來，已減少超過75％汽車製造相關的二氧化碳排放量，其中能源消耗減少30％，水資源消耗減少20％，溶劑使用量更減少三分之一。Porsche提供

Taycan工廠：以零衝擊為目標

保時捷自2014年以來，已減少超過75％汽車製造相關的二氧化碳排放量，其中能源消耗減少30％，水資源消耗減少20％，溶劑使用量更減少三分之一。保時捷董事會專責生產和物流委員Albrecht Reimold表示：「永續發展是許多要素的總和。我們位於祖文豪森區（Zuffenhausen）的工廠，從一開始就以碳中和為前提打造Taycan，不過，我們的最終目標仍是避免任何可能造成的影響，達成零環境衝擊。」

新一代工廠共有十二個核心行動領域：從環境管理到生態參數保護，追求資源與能源效能，污染物管理，保護土壤和生物多樣性和建立「綠色物流」以集結運輸量，抵消基礎設施的負擔。Taycan的生產從頭開始便著眼綠色未來！

保時捷推出Porsche Impact碳中和計畫，讓客戶可以根據車款、里程數等來...
保時捷推出Porsche Impact碳中和計畫，讓客戶可以根據車款、里程數等來推算二氧化碳足跡，並透過捐款回饋與環境、生態相關的全球性認證保護計畫，台灣也於今年9月上線。Porsche提供

此外，保時捷更推出Porsche Impact碳中和計畫，讓客戶可以根據車款、里程數等來推算二氧化碳足跡，並透過捐款回饋與環境、生態相關的全球性認證保護計畫，台灣也於今年9月上線。因此，台灣Taycan車主也能透過此計畫補償二氧化碳排放。

Taycan於新一代工廠中的生產模式名為「保時捷生產4.0」，其遵循三個原則：智...
Taycan於新一代工廠中的生產模式名為「保時捷生產4.0」，其遵循三個原則：智慧生產，簡潔生產和綠能生產。Porsche提供

現代汽車製造商中的先驅

Taycan於新一代工廠中的生產模式名為「保時捷生產4.0」，其遵循三個原則：智慧生產，簡潔生產和綠能生產。 「智慧生產」代表著靈活，作為全球第一家使用無人駕駛智慧運輸系統組裝的汽車製造商，保時捷透過實時定位佈建生產網絡。另一方面，「簡潔生產」意指能最大程度地減少浪費和人力，且提高效率的出色生產線設計。第三項原則「綠能生產」則遵循「零衝擊工廠」的願景，實現環境友好。

儘管工廠採用數位化輔助系統，「員工」仍然是保時捷關注的重點。人機協作和人工智能決策系統自動提醒員工設備細節和工作步驟等資訊，大大減輕了他們的日常工作。具吸引力的工作環境不僅能提高員工的潛力和創造力，從而也成就保時捷引以為傲的典型性能與高品質。追求環境永續性並在創新工廠中製造，Soul, Electrified.電掣神馳的Taycan正逐步實現碳中和及零環境足跡的終極目標。

追求環境永續性並在創新工廠中製造，Soul, Electrified.電掣神馳的...
追求環境永續性並在創新工廠中製造，Soul, Electrified.電掣神馳的Taycan正逐步實現碳中和及零環境足跡的終極目標。Porsche提供

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