我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

恒大汽車2大基地試產 目標2035年產達100萬輛

記者林宸誼／即時報導
恒大汽車上海廣州兩大生產基地，開始全線試生產。(取材自澎湃新聞)
恒大汽車上海廣州兩大生產基地，開始全線試生產。(取材自澎湃新聞)

恒大汽車位於上海、廣州的兩大生產基地，日前開始全線試生產，恒大方面介紹，這是恒大首批具備試生產條件的汽車生產基地，按工業4.0標準建設，配備了2545台智慧型機器人，採用德國舒勒、庫卡、杜爾、日本發那科等世界最先進設備。

澎湃新聞報導，按照恒大方面的計畫，預計要在全球建造多個類似的生產基地，2025年前實現年產能約100萬輛，2035年前達到500萬輛，目前恒大已向市場公布了6款恒馳車型，預計2021年下半年量產下線。

恒大汽車曾在9月15日宣布，以先舊後新方式安排引入騰訊控股、紅杉資本、阿里巴巴的雲鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者，籌資約港幣40億元。

在配售價格上，每股配售股份的價格為港幣22.65元，和9月14日收盤價港幣28.3元相比，折讓約19.96%。

在宣布配股融資的三日後，9月18日早間，恒大汽車公告，公司董事會決定擬發行人民幣股份及在上海證券交易所科創板上市。

9月25日，恒大汽車宣布，董事會已審議通過，公司擬申請首次公開發行人民幣股份並在上海證券交易所科創板上市，以配發及發行不超過15.5億股人民幣股份（行使超額配股權前），占不超過於2020年9月30日本次建議發行的人民幣股份數目擴大後已發行股份總數15%。

目前海通證券對恒大汽車科創板上市的第一期輔導工作，已於9月22日至10月13日完成。

恒大新能源汽車的主業為高科技新能源汽車的設計、研發、生產和銷售，構建涵蓋整車製造、電機電控、動力電池、智慧駕駛的新能源汽車全產業鏈。

該公司也以養生穀和醫療服務為載體，提供醫療、養生、養老、親子、休閒為一體的健康管理服務。

汽車 人民幣 證券

上一則

電動車雖火 但電池恐起火屢爆召回 買家意願「熄火」

延伸閱讀

上合組織峰會 習：多邊主義必勝單邊

上合組織峰會 習：多邊主義必勝單邊
上海特斯拉明年計畫生產55萬輛 承擔全球逾半產能

上海特斯拉明年計畫生產55萬輛 承擔全球逾半產能
上海新增一例本土確診 浦東機場貨運工作

上海新增一例本土確診 浦東機場貨運工作
上海抱娃被偶遇 劉詩詩、吳奇隆幸福三人行

上海抱娃被偶遇 劉詩詩、吳奇隆幸福三人行

熱門新聞

Volkswagen Golf R。圖：Volkswagen提供

第八代Volkswagen Golf R坐擁315匹馬力 附贈甩尾模式

2020-11-07 01:19
賓利設立目標，到2030年時將僅販售電動車。路透

徹底捨棄內燃機！賓利到2030年將僅販售電動車

2020-11-06 06:05
美國南佛羅里達地區近日受熱帶風暴「伊塔」（Eta）侵襲，連日的暴雨讓市區嚴重淹水，一輛低底盤的超跑藍寶堅尼就被拍到硬闖積水地區、差點「滅頂」的畫面。（取材自推特／@WFOJoe）

是潛水艇嗎？藍寶堅尼淹水硬要闖 差點滅頂啦

2020-11-10 03:27
特斯拉前景看好，德州超級工廠完工作料可創造1.5萬個工作，高於先前預估的9000個。圖為特斯拉內華達廠入口。（美聯社）

特斯拉德州超級工廠 可望創造1.5萬個工作

2020-11-08 22:40
TT S Line Competition Plus特仕車。（取材自Audi）

最後絕唱！Audi推TT S Line Competition Plus特仕版

2020-11-08 01:50
電池組有起火風險，促使多家車廠召回旗下電動車，其中包括通用旗下的雪佛蘭Bolt（圖），消息傳出影響買家購買意願。（美聯社）

電動車雖火 但電池恐起火屢爆召回 買家意願「熄火」

2020-11-10 23:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席