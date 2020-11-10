我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑更嚴重

電動車雖火 但電池恐起火屢爆召回 買家意願「熄火」

編譯季晶晶／綜合報導
電池組有起火風險，促使多家車廠召回旗下電動車，其中包括通用旗下的雪佛蘭Bolt（圖），消息傳出影響買家購買意願。（美聯社）
電池組有起火風險，促使多家車廠召回旗下電動車，其中包括通用旗下的雪佛蘭Bolt（圖），消息傳出影響買家購買意願。（美聯社）

汽車製造商努力推銷電動車，但最近並不順利。因為電池會著火。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，9月底，德國車廠寶馬（BMW）在美國召回10款BMW和Mini的插電式混合動力車，原因是電池組在生產過程裡可能將外部汙染物封入，有起火的風險。然後，10月初，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對雪佛蘭（Chevrolet）Bolt電動車電池自燃事故展開調查。通用汽車表示將全力配合。

數日後，現代汽車宣布，將在美國召回6700輛Kona電動休旅車，全球總共召回7.5萬輛，因為收到數起通報說，停放著的車子起火燃燒。

儘管跡象顯示，電動車電池組起火狀況並不常發生，即使相較於與汽油車和柴油車。但這些消息仍受到關注，因電動車技術被視為相對較新的技術。美國汽車交易平台AutoTrader總監Michelle Krebs說，此事可能使潛在買家遠離新興的電動車市場。

Krebs指出，根據AutoTrader母公司Cox Automotive的定期訪調，潛在買主找新車時，最重要的兩件事永遠是安全和可靠。電動車起火的報導顯然會讓車主不放心。

電動車大廠特斯拉（Tesla）去年也曾面對這個狀況，兩次電池起火事件搞得沸沸揚揚，促成該公司更新車用軟體。而幾年前，因路面碎石損壞電池組，導致車輛起火，也使該公司在車底加裝薄板以保護電池。

根據安全認證機構UL能源暨電力科技類工程主管Ken Boyce，鋰電子電池，無論是車用或手機用，若是製造不當、受損、遭濫用，或者是保護電池免於過多或過電荷的軟體沒起作用，都會起火。

考慮到全球有多少鋰電子電池，起火狀況其實很罕見，機率「估約「1200萬分之一」。但因為每年可能有高達80億個鋰電子電池出廠，除以1200萬之後的商數還不釔，所以電動車廠想擴大市場的話，還須繼續努力以消弭消費者疑慮。

電動車 美國 汽車

上一則

是潛水艇嗎？藍寶堅尼淹水硬要闖 差點滅頂啦

延伸閱讀

中載人潛水器再創紀錄 潛下馬里亞納海溝10909公尺

中載人潛水器再創紀錄 潛下馬里亞納海溝10909公尺
福特攻電動車 不含重型卡車

福特攻電動車 不含重型卡車
他這樣看錢…電動車撞保時捷 南京大爺當場轉1.5萬賠償

他這樣看錢…電動車撞保時捷 南京大爺當場轉1.5萬賠償
特斯拉上海生產Model Y快了 只待核准

特斯拉上海生產Model Y快了 只待核准

熱門新聞

Volkswagen Golf R。圖：Volkswagen提供

第八代Volkswagen Golf R坐擁315匹馬力 附贈甩尾模式

2020-11-07 01:19
賓利設立目標，到2030年時將僅販售電動車。路透

徹底捨棄內燃機！賓利到2030年將僅販售電動車

2020-11-06 06:05
美國南佛羅里達地區近日受熱帶風暴「伊塔」（Eta）侵襲，連日的暴雨讓市區嚴重淹水，一輛低底盤的超跑藍寶堅尼就被拍到硬闖積水地區、差點「滅頂」的畫面。（取材自推特／@WFOJoe）

是潛水艇嗎？藍寶堅尼淹水硬要闖 差點滅頂啦

2020-11-10 03:27
特斯拉前景看好，德州超級工廠完工作料可創造1.5萬個工作，高於先前預估的9000個。圖為特斯拉內華達廠入口。（美聯社）

特斯拉德州超級工廠 可望創造1.5萬個工作

2020-11-08 22:40
TT S Line Competition Plus特仕車。（取材自Audi）

最後絕唱！Audi推TT S Line Competition Plus特仕版

2020-11-08 01:50
SSC Tuatara。 （圖：SSC提供）

地表最高速汽車影片惹議！SSC：會再測一次 讓大家閉嘴

2020-11-10 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點
最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保

最高法院口語辯論 羅伯茲、卡瓦諾都傾向保留歐記健保