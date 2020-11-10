電動車雖火 但電池恐起火屢爆召回 買家意願「熄火」

電池組有起火風險，促使多家車廠召回旗下電動車，其中包括通用旗下的雪佛蘭Bolt（圖），消息傳出影響買家購買意願。（美聯社）

汽車 製造商努力推銷電動車 ，但最近並不順利。因為電池會著火。

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，9月底，德國車廠寶馬（BMW）在美國召回10款BMW和Mini的插電式混合動力車，原因是電池組在生產過程裡可能將外部汙染物封入，有起火的風險。然後，10月初，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對雪佛蘭（Chevrolet）Bolt電動車電池自燃事故展開調查。通用汽車表示將全力配合。

數日後，現代汽車宣布，將在美國召回6700輛Kona電動休旅車，全球總共召回7.5萬輛，因為收到數起通報說，停放著的車子起火燃燒。

儘管跡象顯示，電動車電池組起火狀況並不常發生，即使相較於與汽油車和柴油車。但這些消息仍受到關注，因電動車技術被視為相對較新的技術。美國汽車交易平台AutoTrader總監Michelle Krebs說，此事可能使潛在買家遠離新興的電動車市場。

Krebs指出，根據AutoTrader母公司Cox Automotive的定期訪調，潛在買主找新車時，最重要的兩件事永遠是安全和可靠。電動車起火的報導顯然會讓車主不放心。

電動車大廠特斯拉（Tesla）去年也曾面對這個狀況，兩次電池起火事件搞得沸沸揚揚，促成該公司更新車用軟體。而幾年前，因路面碎石損壞電池組，導致車輛起火，也使該公司在車底加裝薄板以保護電池。

根據安全認證機構UL能源暨電力科技類工程主管Ken Boyce，鋰電子電池，無論是車用或手機用，若是製造不當、受損、遭濫用，或者是保護電池免於過多或過電荷的軟體沒起作用，都會起火。

考慮到全球有多少鋰電子電池，起火狀況其實很罕見，機率「估約「1200萬分之一」。但因為每年可能有高達80億個鋰電子電池出廠，除以1200萬之後的商數還不釔，所以電動車廠想擴大市場的話，還須繼續努力以消弭消費者疑慮。