地表最高速汽車影片惹議！SSC：會再測一次 讓大家閉嘴

SSC Tuatara。 （圖：SSC提供）

自上個月美國超跑 廠SSC(Shelby SuperCars)公布旗下超跑Tuatara創下單趟532.9km/h和雙向平均508.7km/h的世界最速量產車紀錄時，各界無不驚聲讚嘆，竟然有一輛美國製超跑能突破500km/h。直到網路上各個論壇和著名YouTube 頻道上對SSC紀錄影片的真實性提出了質疑，懷疑其標示的時速並不準確，讓SSC瞬間跌落神壇。

SSC Tuatara創下的最速紀錄不被承認。 （圖：SSC提供）

網路上知名的Youtuber就針對SSC影片中的時速，對比Google Map上測試地的的距離與座標後發現，這輛車不可能以影片當中這麼快的速度行駛，也就是說SSC Tuatara在測試時所達成的紀錄並不正確。

在質疑的影片發布沒多久後，SSC公司出面發表聲明，為他們的紀錄作辯護，稱他們已經通過GPS數據管理商Dewetron認證，Tuatara的雙向平均最高時速為316.11 mph（508.73 km/h）。但尷尬的是，不久後Dewetron發表了聲明，表示無法驗證SSC Tuatara所聲稱的速度紀錄。

SSC公司出面發表聲明，為他們的紀錄作辯護，稱他們已經通過GPS數據管理商Dewetron認證，Tuatara的雙向平均最高時速為316.11 mph（508.73 km/h）。 （圖：SSC提供）

Dewetron聲明寫道：「儘管在SSC北美官網以及幾個相關和不相關的YouTube頻道上都發布了創紀錄的消息，但Dewetron並未驗證這項世界紀錄或先前測試的任何數據」。

「在SSC試駕期間，沒有Dewetron的員工在場，也沒有參與相關的準備工作。由於測量數據所用之系統和傳感器的常規校準以及其他許多參數，需高度依賴正確且專業的設置，因此我們無法保證這次結果的準確性或正確性。截至目前為止，Dewetron尚未收到測試的測量文件。由於在試駕期間Dewetron沒有出席，並且缺少數據，因此Dewetron無法就這項受質疑的世界紀錄作出任何進一步聲明」。

SSC Tuatara。 （圖：SSC提供）

隨後SSC首席執行長Jerod Shelby也發表了最新聲明，在他的聲明中解釋了當初SSC在測試時是如何使用Dewetron的設備來做精密的紀錄，並公布了先前新聞稿沒有露出的測試細節數據。

最後，Jerod Shelby還親自錄了一段影片，並透漏他們將會重新挑戰最速紀錄，且這次會準備好完整的數據紀錄和認證，同時邀請最先發現影片問題的三位知名Youtuber到場見證。但實際測試日期Jerod Shelby則尚未公布。

來源：SSC North America YouTube