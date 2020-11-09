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Mazda CX-30榮獲2020-2021日本自動車殿堂最佳設計大賞

記者張振群／綜合報導
Mazda CX-30榮獲「2020-2021日本自動車殿堂最佳設計大賞Car Design of the Year」。Mazda提供
Mazda CX-30榮獲「2020-2021日本自動車殿堂最佳設計大賞Car Design of the Year」。Mazda提供

Mazda全新世代的跨界革新跑旅Mazda CX-30於今日榮獲「2020-2021日本自動車殿堂最佳設計大賞Car Design of the Year」。日本自動車殿堂（Japan Automotive Hall of Fame,簡稱JAHFA）為日本非營利組織，成立宗旨為表彰對日本汽車產業、學術、文化等領域有卓越貢獻的傑出人物，每年亦針對一年內販售新車綜合評比出年度最佳新車。

Mazda CX-30擁有如同轎跑車的動態美和休旅車的力量感外型，同時藉由它「流...
Mazda CX-30擁有如同轎跑車的動態美和休旅車的力量感外型，同時藉由它「流動」的車身光影，優美映照出周圍景色，表現出生命感。Mazda提供

Mazda CX-30本次獲獎也是繼2007-2008年度的Mazda2以來再次獲得最佳設計大賞Car Design of the Year的殊榮。Mazda CX-30是Mazda長期觀察全球休旅車市場持續成長的需求後，於2019年10月所推出的全新跨界休旅車型。此次獲得評審團青睞的理由，包含「近乎藝術等級的設計協調性」、「能夠表現奔馳感的車身外觀」、「讓乘坐者都能安心享受的內裝設計」。

Mazda CX-30是Mazda長期觀察全球休旅車市場持續成長的需求後，於20...
Mazda CX-30是Mazda長期觀察全球休旅車市場持續成長的需求後，於2019年10月所推出的全新跨界休旅車型。獲得評審團青睞的理由，包含「近乎藝術等級的設計協調性」、「能夠表現奔馳感的車身外觀」、「讓乘坐者都能安心享受的內裝設計」。Mazda提供

Mazda CX-30首席設計師柳澤亮於獲獎時表示：「今年是Mazda創立的100週年，在如此值得紀念的一年獲得這個榮譽，真的非常感動。CX-30擁有如同轎跑車的動態美和休旅車的力量感外型，同時藉由它「流動」的車身光影，優美映照出周圍景色，表現出生命感。內裝的部分，這次我們創造出能夠給予所有乘坐者貼心舒適感的高品質車內空間。

透過本次獲獎而讓更多的顧客了解Mazda CX-30，無疑將是我人生中最光榮的時刻、最大的喜悅。」未來，Mazda將持續創新精進，希望透過每部Mazda傳遞品牌的核心精神-歡慶每秒駕馭的感動，豐富顧客的擁車生活並共同開創光彩耀眼的人生，期待Mazda能夠成為和顧客擁有緊密情感連結的品牌。

Mazda將持續創新精進，希望透過每部Mazda傳遞品牌的核心精神-歡慶每秒駕馭...
Mazda將持續創新精進，希望透過每部Mazda傳遞品牌的核心精神-歡慶每秒駕馭的感動，豐富顧客的擁車生活並共同開創光彩耀眼的人生。Mazda提供

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